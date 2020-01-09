Информацию о гибели двух детей от гриппа в Уральске опровергли в профильном ведомстве

Уральск. 8 января. Kazakhstan Today - Департамент общественного здоровья Западно-Казахстанской области официально опроверг рассылаемую в соцсетях информацию о том, что в Уральске двое детей скончались от вируса гриппа, передает Kazakhstan Today.

Ведомство провело проверку после рассылок в WhatsApp о якобы двух погибших от гриппа детях в Уральске. По итогам проверки выяснилось, что ситуация с лечением ОРВИ по области стабильная и ни один ребёнок на самом деле не умирал, пишет " Уральская неделя ".

Превышений контрольных уровней не установлено. Заболеваемость на уровне прошлого года. С начала эпидемического сезона (с 1 октября 2019 года) на 6 января зарегистрировано 7776 случаев ОРВИ. Основную долю заболевших ОРВИ составляют дети до 14 лет - 75,6%, дети до 1 года - 11,7%, беременные женщины - 2,9%. С начала эпидемического сезона зарегистрировано 348 случаев пневмонии, из них 97,7% среди детей до 14 лет, летальных случаев не зарегистрировано", - рассказали в пресс-службе департамента.

В ведомстве добавили, что по области выявлена циркуляция вируса гриппа В, зарегистрировано 42 лабораторно подтвержденных случаев гриппа, удельный вес заболевших детей до 14 лет - 85,7%.

Эпидемическая ситуация по ОРВИ и гриппу находится на контроле департамента, с целью принятия оперативных противоэпидемических мер в области ежегодно с 1 декабря проводится ежедневный мониторинг за состоянием заболеваемости населения области острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом. Напоминаем жителям области, что грипп опасен осложнениями, поэтому при появлении первых признаков респираторных заболеваний нельзя заниматься самолечением, необходимо незамедлительно обратиться к врачу", - резюмировали в департаменте.

Отметим, государственным органам Казахстана нередко приходится реагировать на различные рассылки в соцсетях. Так, в декабре 2019 года полиция Карагандинской области назвала ложной информацию о распространении кондитерских изделий, содержащих наркотические вещества в школах Караганды, размещенную в соцсетях и мессенджерах.

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