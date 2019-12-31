Полиция опровергла информацию о распространении в школах Караганды кондитерских изделий с наркотиками

Караганда. 30 декабря. Kazakhstan Today - Полиция Карагандинской области называет ложной информацию, размещенную в соцсетях и мессенджерах, о распространении кондитерских изделий, содержащих наркотические вещества в школах Караганды, передает Kazakhstan Today.

Последнее время в различных социальных сетях и мессенджерах, например, в WhatsApp, наблюдается негативная тенденция распространения различных голосовых сообщений от неустановленных лиц с информацией о якобы найденных в школах пакетах со жвачками и конфетами, содержащими наркотические вещества", - информирует пресс-служба ДП Карагандинской области.

Как правило, содержания таких сообщений однотипны, не содержат проверенной информации без ссылок на компетентные органы.

Например: "Детям раздают жвачки, угощают конфетками, в которых содержится наркотик, в школе нашли целый пакет. Раздают мальчикам и девочкам. Некоторые дети уже попробовали", - говорится в рассылках. Вместе с тем конкретный город, а также номер школы в голосовом сообщении не указан", - уточняют полицейские.

В полиции отметили, что данные сообщения имеют различные вариации, но в общем контексте все они нацелены на определенную социальную группу: родителей, учащихся и педагогов учреждений образования. Их цель - посеять страх и дискредитировать органы исполнительной власти в части их несостоятельности и неспособности реагировать на возникающие проблемы подобного рода.

В декабре текущего года, в мессенджере WhatsApp распространялось текстовое сообщение о том, что якобы в одной из школ Карагандинской области изъята партия конфет с содержащимися в них синтетическими наркотиками, а также что 25 подростков находятся в наркологии. В ходе проведения департаментом полиции проверочных мероприятий совместно с управлением образования Карагандинской области все голосовые, текстовые сообщения не нашли своего подтверждения. Фактов распространения жвачек и конфет с содержанием наркотических средств в учебных заведениях не установлено. Кроме того, факт обращения и госпитализации 25 подростков в областной наркологический диспансер Карагандинской области не подтвердился", - рассказали в ДП.

В связи с этим департамент полиции призывает в случае получения подобной информации не поддаваться панике, не распространять не проверенную информацию в соцсетях и мессенджерах.

Распространение заведомо ложной информации, создающей опасность нарушения общественного порядка, или причинения существенного вреда правам и законным интересам граждан или организациям и охраняемым законом интересам общества или государства, подпадает под признаки состава преступления, предусмотренного статьей 274 УК РК, и в зависимости от квалификации совершенного правонарушения наказывается штрафом либо лишением свободы от одного года до десяти лет", - добавили в полиции.

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