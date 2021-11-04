АЛМАТЫ. 3 НОЯБРЯ - Интервал движения поездов в метро Алматы сократится до 7 минут, передает KAZAKHSTAN TODAY.
С 3 ноября 2021 года в метрополитене города Алматы будет сокращен интервал движения поездов.
"В связи с увеличением пассажиропотока и многочисленным просьбам пассажиров, с целью повышения качества предоставляемых услуг населению в метрополитене города Алматы сократится интервал движения поездов с 10 до 7 минут в часы пик", - говорится в сообщении, размещенном на сайте метрополитена Алматы.
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Интервал движения поездов сокращен в алматинском метро
АЛМАТЫ. 3 НОЯБРЯ - Интервал движения поездов в метро Алматы сократится до 7 минут, передает KAZAKHSTAN TODAY.
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