Из Алматы в Костанайскую область отправили гуманитарную помощь

АЛМАТЫ. 5 СЕНТЯБРЯ - 2 грузовых автомобиля отправлены в Костанайскую область 4 сентября текущего года. Еще 4 фуры готовятся к отправке сегодня, сообщили в городском акимате, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Отмечается, что для транспортировки привлечено 6 фур грузоподъемностью 20 тонн каждая.

В Алматы были организованы 10 пунктов сбора гуманитарной помощи в молодежном центре DEPO EVOLUTION PARK, 8 - силами районных акиматов и в коворкинг-центре "Жастар рухы" партии АMANAT.

Всего силами города собрано 120 тонн помощи, в том числе продукты питания, одежда, предметы первой необходимости, а также бытовая техника, строительные материалы и специальное оборудование (бензиновые генераторы, строительные инструменты и т.д.).

В сборе и погрузке гуманитарной помощи приняли участие более 200 человек из числа волонтеров, предпринимателей и жителей города.

Напомним, в Аулиекольском районе Костанайской области несколько дней тушат лесной пожар . В районе было эвакуировано свыше 1800 человек. Утром 4 сентября сообщалось, что площадь пожара превысила 43 тысячи га, один человек погиб, пострадало 10. Огонь уничтожил 108 зданий и сооружений.

Уголовные дела приняты в производство спецпрокуроров Генпрокуратуры и прокуратуры Костанайской области. В области объявлен режим чрезвычайной ситуации местного масштаба. Во избежание фактов мародерства в населенных пунктах усилены наряды полиции . Также приняты меры по обеспечению безопасности на автозаправках.

В Казахстане в связи с напряженной пожарной обстановкой в Костанайской области и эвакуацией населения из нескольких населенных пунктов объявили об организации помощи пострадавшим.

Ранее премьер-министр РК Алихан Смаилов сообщил , что потерявшим жилье при пожарах построят новые дома.

Президент Казахстана в ходе поездки в Костанайскую область посетит штаб по ликвидации пожаров.

В воскресенье на брифинге министр по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан Юрий Ильин заявил , что причиной возникновения масштабных лесных пожаров в Костанайской области мог стать человеческий фактор.