03.03.2025, 20:05 148181
Избиение подростка в Семее: казахстанцы купили квартиру для мальчика
За три дня удалось собрать 35 млн тенге
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Семей. 3 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Неравнодушные казахстанцы собрали деньги на квартиру для семьи 11-летнего мальчика из Семея, которого жестоко избили сверстники.
За 3 дня мы собрали 35 млн тенге. Сделка прошла отлично, все подписано, оформили на Алинура, но пока ему нет 18 лет, за него расписался папа. А так это его квартира и принадлежит ему!" - написала блогер и волонтер Динара Садырбаева.
Ранее семья, состоящая из отца, бабушки и еще четырех братьев и сестер жила в съемной квартире.
Напомним, в области Абай полиция возбудила уголовное дело после избиения подростка. В полиции заверили, что в отношении подростков, причастных к инциденту, будут приняты соответствующие меры. В частности, состоится заседание областной комиссии по защите прав несовершеннолетних, на котором будет рассмотрено поведение каждого участника конфликта и принято решение о дальнейших действиях.
По словам детского омбудсмена Динары Закиевой, родители двух несовершеннолетних, совершивших преступление в отношении мальчика, ранее рассматривались на комиссии по делам несовершеннолетних как родители, не исполняющие обязанности по воспитанию ребенка. Один из родителей состоит на учете в наркологическом диспансере. В другой семье ребенок состоит на внутришкольном учете.
Стоит отметить, что в Минпросвете не уточнили, как планируют бороться с ростом и распространением криминала в детской подростковой среде школьного возраста. При этом в течение последних трех лет в Казахстане отмечается стабильно высокий уровень подростковой преступности (в 2022 году - 1735, рост на 13,5%, в 2023 году - 1925, рост на 11%, 9 месяцев текущего года - 1267). О случаях изнасилований, жестоких избиений, массовых драк и прочих преступлений среди молодежи сообщается едва ли не каждый день.
2 сентября прошлого года в поселке Копа Темирского района ученики 10-го класса по указанию учеников 11-го класса избивали "в воспитательных целях" учеников 9-го класса. В результате нанесения тяжких телесных повреждений несовершеннолетний скончался.
В начале 2024 года в Кульсары в результате групповой драки погиб 16-летний школьник. В Экибастузе двух студентов колледжа зверски избили на пустыре.
В 2023 году в ночь на 27 апреля 2023 года возле верхней "Меги" в Бостандыкском районе Алматы на глазах у многочисленных свидетелей и камер видеонаблюдения произошел конфликт, переросший в драку. Пятеро молодчиков набросились на троих парней, заступившихся за девушку. В результате двое пострадавших из группы меньшинства - Александр Ким и Максим Романов - получили легкий вред здоровью в виде ушибов и ссадин, а 21-летнему на тот момент оператору информационного агентства Kazakhstan Today Эрику Куватову нанесли тяжкие телесные повреждения. Несмотря на две тяжелейшие офтальмологические операции, спасти зрение на поврежденном глазе парню не удалось. В конце прошлого года суд вынес приговор по резонансному делу. Аманкосу дали 3 года 6 месяцев лишения свободы, а Адилу и Бакыту - по 2 года ограничения свободы.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
новости по теме
04.03.2025, 18:04 1501
В отношении экс-руководства Казахстанской федерации футбола начато расследование - АФМ
Фото: Depositphotos
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Астана. 4 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Агентстве Республики Казахстан по финансовому мониторингу сообщили о начале расследования в отношении бывшего руководства Казахстанской федерации футбола.
На поступающие запросы со стороны СМИ сообщаем, что АФМ действительно начато досудебное расследование в отношении бывшего руководства Казахстанской федерации футбола", - сказано в сообщении ведомства.
Все следственные действия проводятся в строгом соответствии с требованиями законодательства.
Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит, добавили в АФМ.
При этом в ведомстве не уточнили, по какой статье ведется расследование.
В настоящее время КФФ возглавляет Марат Омаров. На пост президента федерации он был избран 20 декабря 2024 года. На данной должности он сменил Адлета Барменкулова, об уходе которого федерация сообщила 8 ноября 2024 года.
04.03.2025, 17:14 7111
Общественник о скандале вокруг детдома в Баганашиле: акимат лишь на время отложил переселение детей
Фото: Depositphotos
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Алматы. 4 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Общественник и глава общественного фонда "Диабетический родительский комитет" Руслан Закиев убежден, что акимат Алматинской области не отказался от идеи окончательно закрыть областной детский дом №1 в Баганашиле, а лишь на время отложил переселение воспитанников.
Вчера все обрадовались якобы разрешению ситуации с детским домом в Баганашиле, совершенно не разобравшись в заявлении акимата Алматинской области. А между тем, там очень коварная фраза была, цитирую: "Воспитанники, уже обучающиеся в городе, продолжат учебу в привычной среде. Вновь принятые дети будут размещаться в Конаеве." Другими словами, на фоне волны общественного возмущения, акимат просто отложил на время переселение воспитанников детского дома в Конаев, не оставляя планов уничтожить областной детский дом в черте города", - написал общественник на своей странице в соцсетях.
По его мнению, сейчас переселять детей не будут, "чтобы не провоцировать общественность". Но как только начнут поступать новые сироты, их сразу будут отправлять в Конаев. Со временем детей в Баганашиле останется все меньше, и детский дом можно будет закрыть, считает Закиев.
Общественник задается вопросом "почему из всех возможных решений для детского дома чиновники выбрали именно перевод в Конаев".
Алматы - это город с инфраструктурой, образованием, медициной, культурой, спортом и рабочими местами. Конаев - это город, где пока нет даже базовых условий для полноценного развития ребенка. Но чиновники считают, что это "равнозначная" замена. Вывод очевиден: Конаев - это не место, где можно дать детям перспективу. Это город с малым количеством образовательных и карьерных возможностей", - убежден активист.
При этом Закиев отметил, что в Казахстане действует Конвенция ООН о правах ребенка, согласно которой "во всех действиях в отношении детей первостепенное внимание должно уделяться наилучшему обеспечению интересов ребенка", а также "ребенок имеет право на свободное выражение своего мнения по всем вопросам, касающимся его". То есть, пояснил общественник, "детей, по закону, нельзя переселять без учета их мнения, да еще и в условия, которые ухудшают их будущее".
Руслан Закиев призывает привлекать к данной проблеме юристов, общественных деятелей и международных организаций, чтобы "не позволить уничтожить единственный областной детский дом в черте мегаполиса".
Напомним, недавно стало известно, что воспитанников из Алматинского областного детского дома № 1, расположенного в Баганашиле в Алматы, планируют переселить в новый дом, который строится близ Конаева.
В управлении образования Алматинской области заявили, что здание детского дома устарело и его капитальный ремонт нецелесообразен, поскольку потребует значительных финансовых вложений.
Сироты призывали власти оставить их в Алматы. Видеообращение детей опубликовано в социальных сетях.
Общественники выражали беспокойство, что лакомый кусок земли может попасть под коммерческую застройку. В некоторых СМИ даже называли предполагаемых застройщиков и заинтересованных в приобретении территории детского дома.
По данным активистов, причиной переселения может быть продажа этой земли под строительство элитного жилья, сообщает издание ZTB NEWS.
Кроме того, жители города задавались вопросом, действительно ли здание детдома находится в таком плачевном состоянии и настолько ли оно непригодно для проживания.
Между тем в управлении образования опровергли распространяемые в Сети слухи о продаже земельного участка аффилированным лицам.
Вчера детский омбудсмен Динара Закиева сообщила, что дети, проживающие в областном детском доме № 1 в Баганашиле, останутся в этом же здании.
Позже юрист Анна Чернова в своем аккаунте в Instagram написала, что многих волнует вырубка деревьев и куда пропали ели, которые, по словам очевидцев, бережно упаковали и вывезли. Были ли получены разрешения, направлялись ли заявления на эти разрешения и т.д.
Она подчеркнула, что деревья являются госсобственностью. Поэтому, по мнению Анны Черновой, тут необходимо обязательно вмешаться и антикоррупционной службе.
Стоит отметить, что история с изъятием земель детдома, который расположен в элитном районе города, началась еще в начале 2000-х годов, когда развернулось масштабное коммерческое строительство, в том числе точечная застройка, уплотнение, вырубка зеленых насаждений, снос домов и даже детских учреждений, включая знаменитый алмаатинский Дворец пионеров.
Детский дом в селе Баганашыл действительно построен в далеком 1941 году. В 1958-м соседний колхоз выделил детдому земельные наделы под садово-огородные нужды. В 1993 году учреждение, которое по территориальности отошло к Карасайскому району, получило новый государственный акт на 9 гектаров земли для ведения подсобного хозяйства. По поручению тогдашнего акима Алматинской области Шалбая Кулмаханова у сирот изъяли 3 гектара земли "для государственных нужд". Однако на отобранном участке детские сады, школы и больницы так и не появились", - рассказал изданию "Время" старший помощник прокурора Алматинской области по применению законодательства о несовершеннолетних Айдын Ускенбаев.
В 2007 году "Алматыжер" намеревался изъять часть земельного участка детдома № 1, на котором находится подсобное хозяйство. На этом участке дети учатся выращивать овощи и деревья, работать на тракторе. Тогда на защиту детского дома встали министры и депутаты.
Депутат мажилиса Алихан Байменов высказал мнение, что в данной ситуации возможно лоббирование чьих-то личных интересов. "Я вполне допускаю, что может быть корыстный интерес, особенно с учетом цен на землю", - сказал он.
Когда речь идет о детском доме, должно быть особо бережное отношение. Но мы видим, что вопрос выделения земельных участков становится уже в Алматы большим бизнесом. У меня складывается ощущение, что все чиновники полностью ощущают себя временщиками и у них один принцип: пока сидим - набивать карманы за счет выделения земельных участков", - считает Байменов.
В 2020 году, когда появилась новость о планируемом закрытии детдома, его воспитанники выступили с обращением к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву и общественности не допустить переселения и ликвидации детского дома. По словам детей, они не хотели переезжать в Дом юношества и "SOS Детские деревни", куда их распределяли после закрытия детдома, сообщал NUR.KZ.
04.03.2025, 14:33 30891
В Казахстане в 2024 году зарегистрировано 225 случаев насилия в отношении несовершеннолетних
Фото: Depositphotos
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Астана. 4 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Причинами ранней беременности в Казахстане становятся открытая информация о свободных отношениях между мужчинами и женщинами, недостаток образования среди подростков, недостаточное воспитание в семьях, насилие в отношении несовершеннолетних девочек, написал в ответе на депзапрос премьер-министр РК Олжас Бектенов.
Он подчеркнул, что, по данным Минздрава, за последние 3 года статистика ранних родов среди подростков в возрасте 15-17 лет снизилась на 25%.
В то же время в 2024 году зарегистрировано 225 случаев насилия в отношении несовершеннолетних, это на 2,7% больше, чем в 2023 году (219 случаев).
Одной из причин роста насилия, по мнению премьера, является недостаточный контроль за виртуальной жизнью детей.
Проведенный в Казахстане опрос показал, что 7,1% из 1201 опрошенных детей сообщили о получении откровенных сообщений сексуального характера за последний год. 3% детей получали откровенные фотографии и видео сексуального характера. 1,8% получали предложения вступить в половую связь за деньги или подарки, либо им угрожали и шантажировали. А 10,1% девушек указали, что встречались с онлайн-знакомыми лично.
За ненадлежащий надзор за детьми в прошлом году к административной ответственности привлечены 98 692 родителя.
Также в Сети выявлено более 600 незаконных интернет-ресурсов, в том числе распространяющих порнографию.
Ранее сенатор Нурторе Жусип в своем депутатском запросе сообщил, что за последние пять лет число случаев подростковой беременности в Казахстане возросло в 1,5 раза.
03.03.2025, 20:44 139056
Юрист требует привлечь к ответственности вырубивших деревья на территории Алматинского областного детдома
Фото: pixabay.com
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Алматы. 3 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Юрист Анна Чернова просит привлечь к ответственности вырубивших деревья на территории Алматинского областного детского дома № 1.
В своем аккаунте в Instagram она написала, что многих волнует вырубка деревьев и куда пропали ели, которые, по словам очевидцев, бережно упаковали и вывезли. Были ли получены разрешения, направлялись ли заявления на эти разрешения и т.д.
Вырубать деревья самовольно нельзя. Мы все это знаем. Статьи по данному факту есть и они работают. Также мы все понимаем, что это не собственность директора, чтобы она могла распорядиться ею по своему усмотрению. В этой связи я прошу привлечь к ответственности за вырубку деревьев и за хищение елей на территории детского дома № 1, тех, кто это совершил. Административная или уголовная-это должны решать компетентные органы. Директор наверняка знает, кто это сделал. И я так полагаю, что она не может быть не причастна к этому", - написала юрист.
Она подчеркнула, что деревья являются госсобственностью. Поэтому, по мнению Анны Черновой, тут необходимо обязательно вмешаться и антикоррупционной службе.
Каким образом произошла вырубка, за чей счет и в итоге где ели, проводился ли тендер на проведенные работы и т.д. В общем соответствующие органы знают лучше меня что и как проверять", - написала Чернова.
В сторис своего аккаунта в Instagram Аружан Саин опубликовала фотографии до и после вырубки деревьев.
Ранее воспитанники Алматинского областного детского дома № 1 выступили против переселения в Конаев. Сироты призвали власти оставить их в Алматы. Видеообращение детей было опубликовано в социальных сетях. В управлении образования Алматинской области заявили, что здание детского дома устарело и его капитальный ремонт нецелесообразен, поскольку потребует значительных финансовых вложений. Позже детский омбудсмен Динара Закиева сообщила, что дети, проживающие в областном детском доме № 1 в Баганашиле, останутся в этом же здании.
03.03.2025, 09:43 246676
В Казахстане на мартовские праздники запустят дополнительные авиарейсы
Фото: Depositphotos
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Астана. 3 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанскими авиакомпаниями в целях удовлетворения пассажирского спроса на авиаперевозки проработан вопрос увеличения количества авиарейсов в период празднования Наурыз мейрамы, сообщили в Министерстве транспорта РК.
С 16 по 30 марта 2025 года дополнительно добавлено 120 дополнительных рейсов, из них:
- авиакомпанией Air Astana добавлено 55 рейсов:
по внутренним направлениям:
- Астана - Алматы + 8 рейсов;
- Атырау - Астана + 6 рейсов;
- Атырау - Алматы + 3 рейса;
- Алматы - Шымкент +2 рейса;
- Алматы - Кызылорда + 2 рейса;
- Алматы - Актау + 1 рейс;
- Алматы - Актобе + 1 рейс;
- Алматы - Усть-Каменогорск + 1 рейс;
- Астана - Актобе + 1 рейс;
- Астана - Уральск + 1 рейс;
- Астана - Костанай + 1 рейс;
по международным направлениям:
- Алматы - Сеул + 4 рейса;
- Алматы - Стамбул + 4 рейса;
- Астана - Стамбул + 4 рейса;
- Алматы - Мале + 4 рейса;
- Алматы - Пекин + 2 рейса;
- Астана - Сеул + 2 рейса;
- Алматы - Тбилиси + 1 рейс;
- Астана - Пхукет + 1 рейс;
- Астана - Фукуок + 1 рейс;
- Алматы - Лондон + 1 рейс;
- Алматы - Душанбе + 1 рейс;
- Алматы - Баку + 1 рейс;
- Алматы - Камрань + 1 рейс;
- Алматы - Гуанчжоу + 1 рейс.
Кроме того, с 30 марта будет открыто авиасообщение по маршруту Алматы - Нячанг (4 рейса в неделю), с 31 марта - Астана - Нячанг (3 рейса в неделю), с 30 марта - Алматы - Гуанчжоу (3 рейса в неделю); с 20 апреля будут возобновлены рейсы по маршруту Алматы - Мумбай (3 рейса в неделю); с 28 мая будет открыто авиасообщение по новому направлению Атырау - Тбилиси (3 рейса в неделю); с 1 июня - Астана - Франкфурт (3 рейса в неделю);
- авиакомпанией FlyArystan добавлено 33 рейса:
- Астана - Алматы + 11 рейсов;
- Астана - Уральск +4 рейса;
- Алматы - Шымкент + 3 рейса;
- Алматы - Караганда +2 рейса;
- Алматы - Кызылорда +2 рейса;
- Астана - Шымкент +2 рейса;
- Астана - Туркестан +2 рейса;
- Алматы - Костанай +1 рейс;
- Алматы - Семей + 1 рейс;
- Алматы - Павлодар +1 рейс;
- Алматы - Уральск +1 рейс;
- Астана - Кызылорда +1 рейс;
- Астана - Актау +1 рейс;
- Астана - Усть-Каменогорск +1 рейс.
Кроме того, с 4 июня будут открыты рейсы по маршруту Караганда - Стамбул (2 рейса в неделю);
- авиакомпанией SCAT добавлено 32 рейса:
- Астана - Алматы + 16 рейсов;
- Астана - Шымкент + 8 рейсов;
- Алматы - Шымкент + 8 рейсов.
Также будут открыты рейсы по маршруту Шымкент - Каир (с 29 мая, 2 рейса в неделю), Шымкент - Сиань (с 28 мая, 2 рейса в неделю), Шымкент - Будапешт (с 27 мая, 2 рейса в неделю);
- авиакомпанией Qazaq Air с 1 мая будут запущены рейсы по маршруту Астана - Самарканд (2 рейса в неделю). Дополнительно прорабатывается вопрос увеличения количества рейсов в предпраздничные и праздничные дни по внутренним маршрутам Астана - Алматы, Астана - Шымкент, Астана - Туркестан.
Отмечается, что авиабилеты доступны к покупке на официальных сайтах авиакомпаний.
Повышений тарифов по внутренним и международным направлениям не планируется, цены на авиабилеты находятся на прежнем уровне. Стоимость авиабилетов может варьироваться исходя из рыночных факторов (покупка билета за определенный период до вылета и т.д.). Авиакомпаниями будет продолжена работа по увеличению рейсов в праздничные дни исходя из технической возможности", - проинформировали в министерстве.
Напомним, в Казахстане в марте отмечается Международный женский день и Наурыз, которые подарят казахстанцам дополнительные выходные дни.
03.03.2025, 08:14 261251
Неустойчивую погоду прогнозируют синоптики в Казахстане в понедельник
Фото: Depositphotos
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Астана. 3 марта. KAZAKHSTAN TODAY - С прохождением атмосферных фронтов на большей территории Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды, ожидается снег, на юге РК - осадки в виде дождя и снега.
По республике прогнозируются туман, гололед, на северо-западе, юго-востоке, в центре - низовая метель, на юге, юго-востоке, востоке, в центре - усиление ветра", - сообщает Казгидромет.
В Астане: снег, -1, -3 °C.
В Алматы: осадки (дождь, снег), +2, +4 °C.
В Шымкенте: осадки (дождь, снег), -1, +1 °C.
02.03.2025, 18:04 364751
Пользователей Сети возмутил видеоролик, снятый учениками в школьном туалете
Родители школьников привлечены к административной ответственности
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Талдыкорган. 2 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Пользователей Сети возмутил видеоролик, снятый учениками в школьном туалете. Инцидент произошел в средней школе Талдыкоргана. Видео опубликовано в паблике krisp.tdk.
Сообщается, что дети сами сняли видео и выложили в Тикток. На нем запечатлено, как ученики толкают в туалет мальчика, называя его "осужденный", заставляют зайти в кабинку и сесть на унитаз.
Полиция установила всех участников инцидента, запечатленного на видео и опубликованного в социальных сетях.
По их словам, происходящее было игрой. Однако, учитывая возможные последствия подобных ситуаций, с ними проведены профилактические мероприятия. Родители школьников привлечены к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию", - отметили в областном департаменте полиции.
В полиции призвали родителей и педагогов внимательно следить за поведением детей и разъяснять им важность соблюдения норм безопасности и уважительного общения.
Региональный уполномоченный по правам ребенка Ермек Егинбаев сообщил, что с администрацией образовательной организации, педагогами и родителями проведена работа. В школу прибыли специалисты правоохранительных и профильных органов, организована проверка.
Стоит отметить, что о случаях жестоких избиений, массовых драк, изнасилований и прочих преступлений среди молодежи сообщается едва ли не каждый день.
В настоящее время полиция расследует громкое дело об избиении подростка в Семее.
2 сентября прошлого года в поселке Копа Темирского района ученики 10-го класса по указанию учеников 11-го класса избивали "в воспитательных целях" учеников 9-го класса. В результате нанесения тяжких телесных повреждений несовершеннолетний скончался.
В начале 2024 года в Кульсары в результате групповой драки погиб 16-летний школьник. В Экибастузе двух студентов колледжа зверски избили на пустыре.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
02.03.2025, 16:09 365076
Воспитанники Алматинского областного детского дома № 1 выступили против переселения в Конаев
Фото: almobl_akimat
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Алматы. 2 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Воспитанников из Алматинского областного детского дома № 1, расположенного в Баганашиле в Алматы, планируют переселить в новый дом, который строится близ Конаева. Сироты призывают власти оставить их в Алматы. Видеообращение детей опубликовано в социальных сетях.
Наш детский дом хотят переселить. У нас срубают деревья, превращают нашу территорию во что-то невозможное. Жить становится невозможно… Я очень прошу - помогите, пожалуйста, нашему детскому дому. Нас хотят переселить в Капчагай. Как есть поговорка: с глаз долой - из сердца вон. Вот нас хотят точно так же куда-то в Конаев или в Капчагай, где степь, где тюрьма, туда нас хотят засунуть. Пожалуйста, помогите кто чем может. Мы никаким образом не хотим никуда переезжать из этого детского дома. Это наш родной дом", - сказал воспитанник детского дома Кирилл Капранов.
В настоящее время детдом, построенный в 1963 году, дает приют для 165 детей.
При этом в управлении образования Алматинской области считают, что здание детского дома устарело и требует значительных финансовых вложений.
Учитывая это, было установлено, что проведение капитального ремонта здания нецелесообразно... Поскольку центром Алматинской области является город Конаев, принято решение о передислокации детского дома, оставшегося на территории Алматы, в областной центр - город Конаев", - отметили в ведомстве.
В настоящее время там идет строительство нового детского дома, его планируют завершить к концу мая 2025 года. Он рассчитан на 240 мест. Строительство ведет Damu Development Group.
Предложение инвестора оказалось актуальным и своевременным: вместо старого детского дома регион получит два важных социальных объекта, отвечающих всем современным требованиям. Особенностью проекта является то, что одно из зданий детского дома планируется отвести под центр реабилитации несовершеннолетних", - считают в управлении.
Информации о том, как планируется использовать территорию детдома в очень дорогом районе Алматы в случае переезда в Конаев, нет. Между тем общественники выражают беспокойство, что лакомый кусок земли может попасть под коммерческую застройку. В некоторых СМИ называют предполагаемых застройщиков и заинтересованных в приобретении территории детского дома.
По данным активистов, причиной переселения может быть продажа этой земли под строительство элитного жилья, сообщает издание ZTB NEWS.
Кроме того, жители города задаются вопросом, действительно ли здание детдома находится в таком плачевном состоянии и настолько ли оно непригодно для проживания.
Стоит отметить, что история с изъятием земель детдома, который расположен в элитном районе города, началась еще в начале 2000-х годов, когда развернулось масштабное коммерческое строительство, в том числе точечная застройка, уплотнение, вырубка зеленых насаждений, снос домов и даже детских учреждений, включая знаменитый алмаатинский Дворец пионеров.
Детский дом в селе Баганашыл действительно построен в далеком 1941 году. В 1958-м соседний колхоз выделил детдому земельные наделы под садово-огородные нужды. В 1993 году учреждение, которое по территориальности отошло к Карасайскому району, получило новый государственный акт на 9 гектаров земли для ведения подсобного хозяйства. По поручению тогдашнего акима Алматинской области Шалбая Кулмаханова у сирот изъяли 3 гектара земли "для государственных нужд". Однако на отобранном участке детские сады, школы и больницы так и не появились", - рассказал изданию "Время" старший помощник прокурора Алматинской области по применению законодательства о несовершеннолетних Айдын Ускенбаев.
В 2007 году "Алматыжер" намеревался изъять часть земельного участка детдома № 1, на котором находится подсобное хозяйство. На этом участке дети учатся выращивать овощи и деревья, работать на тракторе. Тогда на защиту детского дома встали министры и депутаты.
Депутат мажилиса Алихан Байменов высказал мнение, что в данной ситуации возможно лоббирование чьих-то личных интересов. "Я вполне допускаю, что может быть корыстный интерес, особенно с учетом цен на землю", - сказал он.
Когда речь идет о детском доме, должно быть особо бережное отношение. Но мы видим, что вопрос выделения земельных участков становится уже в Алматы большим бизнесом. У меня складывается ощущение, что все чиновники полностью ощущают себя временщиками и у них один принцип: пока сидим - набивать карманы за счет выделения земельных участков", - считает Байменов.
В 2020 году, когда появилась новость о планируемом закрытии детдома, его воспитанники выступили с обращением к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву и общественности не допустить переселения и ликвидации детского дома. По словам детей, они не хотели переезжать в Дом юношества и "SOS Детские деревни", куда их распределяли после закрытия детдома, сообщал NUR.KZ.
Тем временем сегодня акимат области сообщил, что "воспитанники Алматинского областного детского дома № 1 отправятся в Конаев для ознакомления с условиями проживания в новом здании".
3 марта воспитанники осмотрят новое здание и ознакомятся с условиями проживания. В этот же день запланирована их встреча с акимом Алматинской области Маратом Султангазиевым. В числе детей, которые посетят объект, - Кирилл Капранов, Алексей Некрасов и Денис Узлов", - уточнили в акимате.
2 марта детский дом посетила руководитель управления образования Алматинской области Салтанат Беспаева. Она пообщалась с коллективом и воспитанниками. В процессе встречи сотрудники учреждения подняли вопросы, касающиеся предстоящего переезда и сохранения рабочих мест.
Мы держим на контроле все вопросы, касающиеся детского дома и его воспитанников. Важно не только обеспечить новое здание необходимым оборудованием, транспортом и школьными принадлежностями, но и создать комфортные и безопасные условия проживания для детей", - подчеркнула Салтанат Беспаева.
Кроме того, в управлении образования опровергли распространяемые в Сети слухи о продаже земельного участка аффилированным лицам.
Строительство нового комплекса, рассчитанного на 240 мест, осуществляется в связи с аварийным состоянием действующего здания, построенного в 1963 году. Общая площадь нового объекта составит 4000 квадратных метров. В структуре учреждения также будет открыт центр адаптации несовершеннолетних. Комплекс расположен рядом со школой на 900 мест, а для транспортировки воспитанников уже предоставлен 14-местный автобус. Расстояние до Алматы составляет 65 км", - проинформировали в акимате.
ИА Kazakhstan Today направило в акимат Алматы запрос о том, как планируется использовать землю в случае переселения воспитанников детского дома в Конаев. Мы продолжаем следить за развитием событий.
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В Алматы планируют снести историческое здание по улице Досмухамедова, в котором сейчас располагается интернат для одаренных в спорте детей. Здание получило мировое признание и вошло в каталог конструктивизма. Считаете ли вы необходимым снос здания?