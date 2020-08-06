Избившего ребенка жителя Мангистауской области арестовали на трое суток

Актау. 5 августа. Kazakhstan Today - Жителя Мангистауской области арестовали на трое суток за избиение ребенка, передает Kazakhstan Today.

Судом установлено, что И., находясь за магазином "Мадина" в селе Баянды-3, избил несовершеннолетнего Н., в результате ребенку причинен легкий вред здоровью с кратковременным ухудшением здоровья", - сообщили в пресс-службе Мунайлинского районного суда.

Постановлением суда И. признан виновным по части 1 статьи 73-1 КоАП РК, ему назначено административное взыскание в виде 3 суток административного ареста. Постановление вступило в законную силу.

Причина конфликта не сообщается.

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