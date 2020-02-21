К семи годам колонии приговорили главного бухгалтера больницы в ВКО за хищение 92,5 млн тенге

Нур-Султан. 20 февраля. Kazakhstan Today - В Восточно-Казахстанской, Мангистауской и Актюбинской областях огласили приговоры в отношении похитителей бюджетных средств, передает Kazakhstan Today.

К различным срокам лишения свободы приговорены сотрудники департамента полиции Актюбинской области, главный специалист ГУ "Аппарат акима села Тенге" и главный бухгалтер Шемонаихинской центральной районной больницы.

Как сообщили в Антикоррупционной службе, главного бухгалтера КГП на ПХВ "Шемонаихинская центральная районная больница" управления здравоохранения ВКО Десюпову суд признал виновной в хищении бюджетных средств в сумме 92,5 млн тенге путем незаконного их перечисления на свой карточный счет. Десюпова приговорена к 7 годам лишения свободы, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.

Главный специалист ГУ "Аппарат акима села Тенге" Онгарова признана виновной в хищении бюджетных денежных средств в сумме 5 464 656 тенге путем необоснованной оплаты заработной платы и премий. Суд оштрафовал ее на ту же сумму и пожизненно лишил права занимать должности на государственной службе.

В Актюбинской области начальника отделения розыска преступников управления криминальной полиции подполковника полиции Бекназарова и старшего оперуполномоченного по ОВД того же подразделения подполковника Аманова осудили за хищение бюджетных средств, выделенных на командировочные расходы в связи с проведением розыскных мероприятий.

Суд приговорил их к 1 году и 6 месяцам лишения свободы, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе. Они также пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе и специальных званий.

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