Как отметили День защиты детей в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. 1 ИЮНЯ -1 июня, во многих странах мира отмечают один из самых ярких праздник - Международный день защиты детей. Это - один из самых первых праздников, которые стали считаться Международными и отмечаться в один день сразу во многих государствах, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В Акмолинской области праздник отмечают порядка 200 тысяч детей. Разнообразные онлайн-конкурсы, выставки, викторины проводятся не только в областном центре, но и в самых отдаленных населенных пунктах области, сообщает управление внутренней политики.

В Жаксынском районе организованы развлечения для детей на открытом воздухе. На центральной площади села Жаксы с детьми проведены развлекательные игры, конкурс рисунков и зажигательные танцы. На центральном стадионе организованы "Веселые старты", где ребята участвовали во множестве разнообразных спортивных конкурсах для команд. В завершение мероприятий детям были розданы "сладкие призы".

Сегодня в честь Международного Дня защиты детей проводим с детишками развлекательную программу, играем, танцуем и рисуем. Очень надеюсь, что будет весело и ребятам понравится, ведь, улыбки детей - это, пожалуй, самое лучшее, что может радовать взгляд" - рассказывает вожатая Жаксынской СШ №1 ЖанарТурсынбаева.

Особая защита и внимание требуется и детям с особенностями развития. В честь праздника Молодежный ресурсный центр совместно с Коррекционной школой провели праздничное мероприятие для детей с особыми потребностями. Спонсорами праздника выступили местные предприниматели и неравнодушные жители села Жаксы.

Организаторами были проведены различные игры и конкурсы, в завершение праздника всем деткам были розданы сладости.

В области пройдут более 3000 мероприятий в онлайн формате.

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