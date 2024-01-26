25.01.2024, 09:27 50891
Как повели себя животные в зоопарке Алматы во время землетрясения
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Алматы. 25 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматинском зоопарке рассказали, как повели себя животные во время землетрясения.
Ночью в зоопарке практически нет сотрудников, за исключением ночных ветеринаров и охраны. До землетрясения, днем животные не проявили никакого беспокойства, изменений в поведении сотрудники не заметили. Уже после землетрясения завыли волки и сильно кричали птицы: журавли, орланы, беркуты, утки, гуси. А утром сотрудники застали испуганных и обнявшихся шимпанзе Пашу и Лолу", - рассказали в зоопарке.
Также в зоопарке сообщили, что в 80-90-х годах под руководством Института сейсмологии АН КазССР научным советом зоопарка велись исследования поведения животных как предвестников землетрясения. Тогда отмечалось аномальное поведение животных.
Из 15 ощутимых землетрясений - шесть животных проявили необычное поведение и чаще всего это были змеи", - отметили в зоопарке.
Напомним, сильное землетрясение магнитудой 6,7 на границе Кыргызстана и Китая произошло 23 января в 00.09. Эпицентр землетрясения был расположен в 264 км на юго-восток от Алматы на границе Кыргызстана и Китая. Землетрясение ощущалось в Алматы силой 5 баллов, в Шымкенте - 2 балла. Казахстанские сейсмологи продолжают фиксировать афтершоки.
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26.01.2024, 10:06 4351
Какие районы самые сейсмоопасные в Алматы
Фото: arcgis.com
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Алматы. 26 января. KAZAKHSTAN TODAY - Алмалинский и Ауэзовский районы входят в девятибалльную сейсмическую зону. Остальные шесть районов города относятся к зонам 9-10 баллов. Об этом рассказали в Институте сейсмологии, сообщает "31 канал".
Согласно карте с тектоническими разломами под Алматы пролегают 27 тектонических разломов.
Северная сторона проспекта Райымбека, восточная проспекта Достык, предгорные территории Кок-Тобе наиболее сейсмоопасные для проживания. Но вся эта площадь давно застроена.
Повышенная угроза есть и вдоль русел рек Казачка, Малая Алматинка, Весновка, Большая Алматинка.
На сейсмокарте указано, что по улицам Толе би, Карасай батыра, Бухар жырау, Восточной объездной, частично по Рыскулова и Аль-Фараби есть тектонические разломы шириной от 300 до 580 метров. Если при строительстве объектов соблюдали все нормы, то вероятность разрушений низкая, отмечают эксперты.
Ранее специалисты Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований МЧС РК рассказали, кто в ответе за строительство новых ЖК в сейсмоопасной зоне и как их проверяют на сейсмостойкость.
25.01.2024, 17:45 30326
В ЗКО возобновился отстрел сайгаков
Фото: Алексей Тимошенко
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Уральск. 25 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Западно-Казахстанской области возобновился отстрел сайгаков.
По словам руководителя РГУ "Западно-Казахстанская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира" Нурлана Рахимжанова, в прошлом году согласно плану должны были отловить 226 тысяч особей, сообщает портал "Мой город".
Не удалось отловить даже 10% от запланированного количества. Сработали неэффективно. В этом году вышло постановление, и отлов сейчас идет. Конечно, имеются свои трудности, и погодные в том числе. Всего работают 22 бригады из нашей и Атырауской области. Это охотники, но в каждой из бригад обязательно присутствуют сотрудники инспекции, которые контролируют процесс. Кроме того, работает бригада из Алматы, которые записывают, маркируют и наносят штрих на рога. Их затем отправляют на хранение в Алматы", - заявил Нурлан Рахимжанов.
Он подчеркнул, что документы на отлов животных готовят на основании научного обоснования ученых ЗКАТУ. Отлов в это время года разрешили, так как, по мнению ученых, в это время плод еще не сформировался и находится в состоянии эмбриона.
Напомним, в сентябре в Казахстане сайгаков включили в перечень видов животных, численность которых подлежит регулированию. Стоит отметить, что вопрос регулирования численности сайгаков стал одной из наиболее обсуждаемых тем в казахстанском обществе. Не все казахстанцы поддержали идею уничтожения сайгаков и даже создали петицию об отмене отстрела антилоп.
Они считают, что сокращать численность сайги категорически нельзя, ведь после такого вмешательства человека они вновь могут оказаться на грани вымирания. Заведующий лабораторией биоценологии и охотоведения РГП "Институт зоологии" Константин Плахов в эксклюзивном интервью Kazakhstan Today прокомментировал предложение депутатов сократить популяцию сайгаков, а также рассказал об уникальности этих животных.
24.01.2024, 21:24 78921
Туроператор TEZ.KZ объявил о приостановке своей деятельности
Фото: freepik.com
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Астана. 24 января. KAZAKHSTAN TODAY - По информации администратора системы гарантирования прав граждан РК в сфере выездного туризма КФ "Туристік қамқор", туроператор TEZ.KZ объявил о приостановке своей деятельности. Туроператор является участником системы гарантирования прав граждан РК в сфере выездного туризма, сообщает пресс-служба Министерства туризма и спорта РК.
На сегодняшний день за границей находятся более 300 казахстанских туристов этого туроператора.
Для разрешения вопроса Министерством туризма и спорта РК, а также заинтересованными сторонами проведено оперативное совещание. При содействии министерства все туристы туроператора TEZ.KZ будут возвращены в Казахстан за счет средств, накопленных туроператором в системе гарантирования. Обязательное условие для гарантированного возврата - наличие туркода. Туристы будут обеспечены обратным билетом в Казахстан согласно их датам прилета, указанным в турпродукте.
В ведомстве напомнили, что с 2016 года каждый реализованный туроператором тур в обязательном порядке должен содержать туркод - уникальное буквенно-числовое значение. Действие туркода начинается с момента пересечения границы Республики Казахстан и гарантирует оперативный возврат при невозможности исполнения/неисполнении своих обязательств туроператором. Требовать его необходимо каждому организованному туристу.
По всем возникающим вопросам по поводу возвращения туристов можно обратиться по следующим контактам:
1) директор КФ "Туристік қамқор" - Есилов Асылхан Бурамбекович, тел.: 74-51-58, +7-701-534-0508;
2) руководитель управления Комитета индустрии туризма МТС РК - Ауэзов Меиржан Ибадуллаевич, тел.: 74-07-71, +7-701-553-20-64.
24.01.2024, 16:25 87706
Запретить строительство объектов выше двух этажей в предгорьях Алматы предложил депутат
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Алматы. 24 января. KAZAKHSTAN TODAY - Депутат мажилиса Бактыжан Базарбек в своем запросе потребовал на законодательном уровне запретить выдачу земель на участках с тектоническими разломами.
Бакытжан Базарбек считает необходимым в кратчайшие сроки принять меры совместно с парламентом, правительством и экспертным сообществом по предупреждению разрушительных последствий от землетрясений.
В первую очередь депутат предлагает внести законодательный запрет на предоставление земельных участков на участках с тектоническими разломами, а также в селе- и оползеопасных зонах.
Также, по его мнению, необходимо внести запрет на выдачу исходных материалов и разрешительных документов на строительство в зонах с тектоническими разломами.
Маслихату и акимату Алматы нужно предоставить особой статус в виде дополнительной компетенции по разработке и утверждению правил застройки территории города", - отметил он в своем депзапросе.
Кроме того, Базарбек предлагает ввести практику проведения обязательного независимого сейсмообследования возведенного объекта с применением виброиспытаний на стадии приемки объекта в эксплуатацию с обязательным участием дольщиков жилых домов и заинтересованной общественности.
Вместе с тем он считает необходимым ввести запрет на строительство многоэтажных домов выше проспекта Аль-Фараби, на горных "прилавках".
Даже выше двух этажей", - подчеркнул Базарбек.
Напомним, в предгорьях Алматы за год выявили 54 незаконных постройки.
В апреле прошлого года депутат сената Андрей Лукин предложил объявить мораторий на строительство в горных районах Алматы.
24.01.2024, 15:27 92176
Школа является самым безопасным местом при ЧС - депутат
Мажилисмен напомнил о важности предмета ОБЖ в школах
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Астана. 24 января. KAZAKHSTAN TODAY - В случае чрезвычайной ситуации безопаснее всего в школах, сообщил депутат мажилиса парламента Республики Казахстан Асхат Аймагамбетов.
У нас школы, по сравнению с другими зданиями, например в Алматы, - наиболее безопасны. Потому что огромные средства, особенно в последние годы, выделяются на сейсмоусиление этих зданий", - рассказал депутат.
Он отметил, что функция эвакоприемного пункта существовала всегда и во всех школах Казахстана.
Я, как бывший работник образования на уровне управления, говорю - мы постоянно проходили учения. Учителя знают, что школа используется как эвакоприемный пункт при разных чрезвычайных ситуациях", - сказал спикер.
По его словам, для сейсмоусиления школы в Алматы часто закрывают на год или два. Асхат Аймагамбетов подчеркнул важность этих работ для безопасности населения.
Депутата спросили, почему некоторые школы не были открыты в ночь, когда алматинцев потревожили подземные толчки.
Есть определенные алгоритмы: какие школы, когда и при каких обстоятельствах открываются для места сбор населения. Поэтому мы не можем оценивать, насколько правильно это было сделано. Но у каждой школы есть сторож и никаких проблем возникнуть не должно. Они обязаны открывать здания", - ответил он.
Асхат Аймагабетов добавил, что школы могут спасти граждан даже при наводнениях.
Вместе с этим он вспомнил споры, которые велись на тему необходимости дисциплины начальной военной подготовки и подраздела ОБЖ в ней. Но теперь, как отметил депутат, стало понятно, что предмет более чем важен.
Для детей тоже нужно проводить учения и объяснять, как себя вести в чрезвычайных ситуациях", - добавил мажилисмен.
Напомним, после землетрясения в ночь на 23 января в школах и колледжах Алматы работали пункты приема населения.
23.01.2024, 13:15 158501
Ветерана войны поздравили со столетним юбилеем военнослужащие ВС
Фото: Минобороны РК
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Караганда. 23 января. KAZAKHSTAN TODAY - Военнослужащие Вооруженных сил поздравили ветерана войны Анну Котову со столетним юбилеем, сообщает пресс-служба Министерства обороны РК.
Поздравить ветерана Великой Отечественной войны Анну Котову в день ее рождения пришли представители карагандинских местных органов военного управления и воспитанники детско-юношеского движения "Жас сарбаз".
Долгожительница проживает в райцентре Осакаровского района Карагандинской области.
В 1943 году в возрасте 18 лет из Воронежской области Анна Котова была направлена в 65-й эвакуационный госпиталь 2-го Украинского фронта. Молоденькой медсестре пришлось разгружать поступавших раненых, помогать врачам при операциях, делать уколы и перевязки, раздавать лекарства, мыть полы, топить печку, стирать одежду. Благодаря ее чуткости, терпению и добросовестности выздоравливали даже самые безнадежные. Для многих тяжелораненых солдат она стала ангелом-хранителем", - сообщает пресс-служба ведомства.
Начальник отдела по делам обороны Осакаровского района майор Владимир Герега выразил Анне Никаноровне глубокое почтение и уважение за труд, стойкость и милосердие.
Ваш жизненный путь - пример истинного патриотизма, самоотверженности и жизнелюбия", - сказал Герега.
Демобилизовалась Анна Котова лишь через год после долгожданной победы. До самого выхода на заслуженный отдых в 1977 году Анна Никаноровна работала в учреждениях здравоохранения Осакаровки.
Приняв поздравления, она поблагодарила гостей за внимание и теплые слова.
Берегите и любите нашу Родину! Желаю всем только мира и благополучия", - напутствовала ветеран.
Ратный труд Анны Котовой отмечен орденом Отечественной войны II степени, медалями "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", "60 лет освобождения Украины от фашистских захватчиков", знаком "Отличник санитарной службы".
23.01.2024, 11:15 164036
Сильных землетрясений в Алматы в ближайшие дни не ожидается - сейсмологи
Фото: Depositphotos
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Алматы. 23 января. KAZAKHSTAN TODAY - Сильных землетрясений в Алматы в ближайшие дни не ожидается. Об этом сообщили в ходе заседания республиканского оперативного штаба под председательством министра по чрезвычайным ситуациям Сырыма Шарипханова в Центре управления кризисными ситуациями.
По оценке сейсмической ситуации Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований МЧС, на ближайшие дни на территории Алматинского прогностического полигона интенсивностью более 7 баллов по сейсмической шкале MSK-64К не ожидаются", - сообщили в МЧС.
Согласно информации ГУ "Казселезащита", все посты по Алматы, Алматинской, Жамбылской, Туркестанской областей и области Жетысу переведены на учащенный режим наблюдения и передачи данных. Общее количество составляет 76 постов. По результатам проведенных обследований негативного воздействия землетрясение на селезащитные сооружения не оказало. В водном режиме изменений нет. Информации о сходе оползней и лавин не поступало. Проведение обследований продолжается.
Силы и средства Вооруженных сил РК находятся в пунктах постоянной дислокации.
Транспортная служба проинформировала о том, что аэропорт города Алматы функционирует в штатном режиме. В сложившейся ситуации дежурная смена действовала согласно плану по непредвиденным ситуациям.
Силы и средства службы охраны общественного порядка переведены на усиленный вариант несения службы.
Как сообщил на брифинге в Алматы директор Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований МЧС РК Даулет Сарсенбаев, после землетрясения на границе Кыргызстана и Китая было зафиксировано более 100 афтершоков. Жители Алматы ощутили не более пяти афтершоков.
Сколько может это (афтершоки. - Прим. редакции) продолжаться? К примеру возьмем прошлогодние события в Турции и Сирии - афтершоки происходят по сей день... По поводу, стоит ли ожидать более сильных, - нет. Я могу на 100% заявить, что сильных землетрясений у нас не будет и афтершоков сильных не будет. Они идут на угасание, затухание. Угрозы нет", - сказал Даулет Сарсенбаев.
По данным ДЧС города, в Алматы функционируют 843 сирены для оповещения населения при ЧС. Сирены запускаются при фиксировании сейсмостанциями колебаний магнитудой больше 5,5 и более.
23.01.2024, 08:27 169281
Около десяти человек пострадали в результате землетрясения в Алматы
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Алматы. 23 января. KAZAKHSTAN TODAY - В результате землетрясения в Алматы по состоянию на 03.00 23 января пострадало 8 человек.
Все они сразу же были доставлены в стационары города. Трое людей получили травмы в связи с тем, что выпрыгнули со 2-го и 3-го этажей жилых домов. Двое пострадавших после проведенного обследования отправлены на амбулаторное лечение. Состояние третьего пациента оценивается как тяжелое, он госпитализирован", - сообщили в управлении здравоохранения Алматы.
По данным ведомства, пятеро получили травмы, выбегая из дома. После оказания всей необходимой медицинской помощи они отправлены на амбулаторное лечение.
Напомним, жители Алматы в 00.09 ощутили подземные толчки силой 5 баллов.
По данным Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований МЧС РК, эпицентр землетрясения был расположен в 264 км на юго-восток от Алматы на границе Кыргызстана и Китая. Магнитуда MPV 6,7. Землетрясение ощущалось по шкале МSК-64 в Алматы силой 5 баллов, в Шымкенте - 2 балла.
В 00.42 зарегистрировано еще одно ощутимое землетрясение магнитудой 5,5 в 251 км на юго-восток от Алматы на границе Кыргызстана и Китая. В Алматы ощущались подземные толчки силой 2 балла по шкале МSК-64.
Ночью была зафиксирована серия афтершоков.
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