Карантинные ограничительные меры вводятся в Жамбылской области

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Тараз. 30 марта. Kazakhstan Today - На территории Жамбылской области вводятся новые ограничительные меры, которые начнут действовать с ноля часов 31 марта 2020 года, передает Kazakhstan Today.

Вводится запрет на въезд и выезд всех видов автотранспортных средств и граждан на территорию и с территории Жамбылской области и города Тараза, за исключением транзитного автотранспорта, а также автотранспорта с продовольственными товарами, лекарственными средствами и медицинскими изделиями, производственными товарами и материалами для обеспечения бесперебойного функционирования и жизнедеятельности промышленных, сельскохозяйственных предприятий", - сообщили в пресс-службе акима Жамбылской области.

Также приостанавливается деятельность крупных торговых центров (за исключением находящихся в них продуктовых магазинов и аптек), парков, банных комплексов, санаторно-курортных объектов, интернет-клубов, автомоек, салонов красоты, парикмахерских, непродовольственных, автомобильных, вещевых, строительных рынков. При этом сохраняется возможность реализации товаров с доставкой.

Розничные продовольственные рынки будут работать с 10.00 до 17.00 с обязательным соблюдением санитарно-дезинфекционного режима (проведение дезинфекционных мероприятий дважды в день, установка санитайзеров с антисептиками).

Оптовые продовольственные склады и рынки, супермаркеты, продуктовые торговые точки, магазины у дома и аптеки продолжают работу в обычном режиме.

Объекты общественного питания (кафе, рестораны, бары, столовые и другие) приостановят работу, за исключением обслуживания в обычном режиме на вынос и доставку заказов без посещения гражданами помещений.

Жителям Жамбылской области настоятельно рекомендуется ограничить выход из жилья без крайней необходимости, за исключением случаев приобретения продовольствия, предметов первой необходимости, лекарственных средств и медицинских изделий, обращения за медицинской помощью, а также непредвиденных ЧС и других случаев, угрожающих жизни и здоровью человека.

Передвижение людей необходимо ограничить группами не более трех человек, за исключением членов семьи. Запрещается передвижение несовершеннолетних без сопровождения взрослого. Гражданам в возрасте старше 65 лет необходимо соблюдать режим самоизоляции.

Не ограничивается деятельность полицейских, медицинских, аварийно-спасательных и других коммунальных и экстренных служб, обеспечивающих жизнедеятельность жителей области (тепло-, газоснабжение, водообеспечение, энергетика и др.).

Также в связи с выявленными ранее случаями заболевания коронавирусной инфекцией на территории Кордайского района вводятся дополнительные ограничительные меры.

1) Ограничение на передвижение населения, в том числе общественного транспорта, между населенными пунктами Кордайского района с 22.00 часов до 07.00, за исключением следующих случаев:

- передвижения от места жительства до места работы и обратно при наличии справки с места работы или служебного удостоверения;

- выезда в медицинское учреждение по экстренному случаю;

- выпаса домашнего скота;

- выхода из дома в случае непредвиденных ЧС и других случаев, угрожающих жизни и здоровью человека.

2) Жителям района не допускается посещать родственников, знакомых, соседей, коллег и т.д.

3) На приграничных контрольно-пропускных пунктах запрещается въезд всех видов автотранспорта с 19.00 до 10.00, за исключением транзитного грузового автотранспорта, а также автотранспорта с продовольственными товарами, лекарственными средствами и медицинскими изделиями, производственными товарами и материалами для обеспечения бесперебойного функционирования и жизнедеятельности промышленных, сельскохозяйственных предприятий Жамбылской области.

4) Вводится обязательное помещение на однодневный стационарный карантин граждан, въезжающих на территорию Республики Казахстан, до получения результатов лабораторного обследования на наличие коронавирусной инфекции. Исключение - транзитный автотранспорт.

5) Также в районе ограничивается передвижение общественного транспорта и такси.

6) Вводится ограничение на въезд и выезд автотранспортных средств на территорию и с территории Кордайского района с 19.00 до 07.00, за исключением:

- транзитного грузового автотранспорта, а также грузового автотранспорта с продовольственными товарами и служб обеспечения жизнедеятельности;

- выезда в медицинское учреждение по экстренному случаю;

- передвижения от места жительства до места работы и обратно при наличии справки с места работы или служебного удостоверения.





По последним данным, в Жамбылской области зарегистрировано 3 случая КВИ.





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