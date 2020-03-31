В Акмолинской области с 31 марта вводятся карантинные ограничительные меры

Кокшетау. 30 марта. Kazakhstan Today - Аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев выступил с обращением в связи с введением в регионе режима карантинных ограничительных мер, сообщает управление внутренней политики региона, передает Kazakhstan Today.

Сегодня на заседании оперативного штаба принято решение о введении карантинных ограничительных мер временного характера с 19.00 31 марта на территории Акмолинской области.

Особую тревогу вызывает пригород столицы, а именно Целиноградский район, который является очагом распространения инфекции на территории области. Поэтому решено ввести ограничительные меры временного характера на территорию области, чтобы обезопасить жителей и не распространять коронавирус", - сказал Ермек Маржикпаев.

Среди ограничительных мер - запрет на въезд и выезд всех автотранспортных средств и граждан на территорию Акмолинской области, за исключением транзитного грузового автотранспорта, а также грузового автотранспорта с продовольственными товарами, лекарственными средствами и медицинскими изделиями, производственными товарами и материалами для обеспечения бесперебойного функционирования и жизнедеятельности промышленных, сельскохозяйственных предприятий области.

Кроме того, на время ограничительных мер приостановят свою деятельность крупные торговые центры, за исключением находящихся в них продуктовых магазинов и аптек. Не будут работать парки, банные комплексы, санаторно-курортные объекты, салоны красоты, парикмахерские, продовольственные, автомобильные, вещевые, строительные рынки, а также иные объекты с массовым скоплением людей.

Объекты общественного питания приостановят работу, за исключением обслуживания в круглосуточном режиме на вынос и доставку заказов без посещения гражданами помещений.

Аптеки и аптечные киоски продолжат свою работу в штатном режиме.

Жителям области настоятельно рекомендовано ограничить выход из жилья без крайней необходимости, носить маски и одноразовые перчатки, обрабатывать руки антисептиком. Гражданам в возрасте старше 65 лет соблюдать режим самоизоляции.

В целом в области обеспечена готовность соответствующих служб для введения режима карантина.

Безусловно, все эти меры не популярны, в какой-то степени они ограничивают права наших граждан, но я уверен, что в настоящей ситуации, когда болезнь стремительно расширяет свою географию, они просто жизненно важны и необходимы", - отметил Ермек Маржикпаев.









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