В Казахстане зарегистрировано 9 новых случаев COVID-19: всего в республике 293 заболевших

Нур-Султан. 30 марта. Kazakhstan Today - В Казахстане зарегистрировано 9 новых случаев COVID-19, передает Kazakhstan Today.

По информации Министерства здравоохранения РК зарегистрировано 9 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией: в Кызылординской области - 3 случая, в Акмолинской области - 3 случая, в Алматы - 3 случая.





Итого по республике на данный момент подтверждено 293 случая заражения COVID-19, из них в Нур-Султане - 167, Алматы - 73, Шымкенте - 2, в Акмолинской области - 9, в Актюбинской области - 2, в Алматинской области - 6, в Атырауской области - 12, в Восточно-Казахстанской области - 2, в Жамбылской области - 3, в Западно-Казахстанской области - 2, в Карагандинской области - 7, в Кызылординской области - 5, в Мангистауской области - 1, в Павлодарской области - 1, в Северо-Казахстанской области - 1.

По данным ведомства, на сегодняшний день в стране выздоровевших от коронавируса - 20 человек, один человек скончался.





Всего в мире на утро 30 марта зарегистрировано 722 955 (+51 531 за сутки) инфицированных. Погибли 33 977 (+3021) человек. Выздоровели 151 312 (+5626) человек.

Также стало известно о шести заболевших коронавирусом в Атырау. По информации управления здравоохранения области, заразившимся оказались две женщины - 25 и 50 лет. Они прибыли из столицы 21 марта на поезде, в котором находилась девушка, госпитализированная с коронавирусной инфекцией 27 марта.

Еще двое контактировали с 14-летней девочкой, прибывшей из Алматы. Это парень и девушка 1999 года рождения.

Еще двумя заболевшими оказались медработники третьей поликлиники Атырау, 1974 и 1973 годов рождения, контактировавшие с больной пациенткой.

В ведомстве отметили, что в настоящее время зараженные коронавирусом изолированы и находятся на лечении. Проводится поиск людей, находившихся в контакте с больными.





Первыми заболевшими коронавирусной инфекцией в Западно-Казахстанской области стали женщины 1967 и 1977 годов рождения, постоянно проживающие в Уральске и Аксае.





Данные пациентки госпитализированы, состояние их удовлетворительное. На дома, где они проживали, будет наложен карантин на 14 дней. Данный факт означает, что выходить жильцы могут только за продуктами или за медикаментами.

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