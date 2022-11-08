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Казахстан может возобновить авиасообщение с Японией

07.11.2022, 16:50 34181
Казахстан может возобновить авиасообщение с Японией
Астана. 7 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Состоялась встреча председателя Комитета гражданской авиации МИИР РК Талгата Ластаева и Чрезвычайного и Полномочного Посла Японии в Республике Казахстан Ямада Джун, в ходе которой были обсуждены вопросы возобновления прямых рейсов в Японию, сообщает пресс-служба Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.
 
В том числе был обсужден вопрос выполнения рейсов в Токио с применением 5-й степени воздуха.
 

Стороны с удовлетворением отметили созданную авиационными властями правовую базу для выполнения рейсов между двумя дружественными странами, а также 30-летие дипломатических отношений между Казахстаном и Японией", - проинформировали в пресс-службе.

 
Казахстанская сторона выразила готовность и заинтересованность в возобновлении рейсов в Японию.
 
Ранее сообщалось, что авиакомпании сообщили о возобновлении и увеличении количества рейсов из РК.
 

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Проблемный дом в Талдыкоргане: подрядчиков заставят устранить дефекты

08.11.2022, 17:38 281
Проблемный дом в Талдыкоргане: подрядчиков заставят устранить дефекты
Фото: kaztag.kz
Талдыкорган. 8 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Акимат Талдыкоргана заставил подрядчиков проблемного дома, который сдали весной по государственному ипотечному проекту "Шанырак", исправить все дефекты.
 

В ходе осмотра установлено что средняя температура комнат и батарей соответствует нормам, со стороны услугодателя (ТОО "Теплосервис") отклонений не имеется. Однако в некоторых квартирах имеются незначительные дефекты оконных рам, а также имеются замечания по полотенцесушителям", - сообщил агентству КазТАГ пресс-секретарь акима Талдыкоргана Мади Шакенов.

 
По его словам, подрядная организация обязуется устранить дефекты в кратчайшие сроки и реагировать на запросы жильцов оперативно. Ей также поручено контролировать техническое состояние дома и обеспечить постоянную доступность специалистов сантехников и электриков, сообщили в акимате.  
 
По данным агентства, жильцы проблемного дома о выявляемых дефектах начали сообщать еще летом. Тогда же они отмечали игнорирование их жалоб на дефекты сервисных специалистов, которые должны обеспечивать гарантийное обслуживание дома.

С наступлением осени к проблемам некачественного строительства прибавился и холод в квартирах. 7 ноября жители сразу нескольких квартир сообщили, что из-за холода в квартирах их начали преследовать простудные заболевания", - сообщается на сайте.  

 

Между Алматы и Конаевым запустят пригородный поезд

08.11.2022, 16:20 2061
Между Алматы и Конаевым запустят пригородный поезд
Алматы. 8 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Новый пассажирский пригородный маршрут Алматы - Конаев начнет курсировать с 11 ноября текущего года, сообщает пресс-служба Министерства индустрии и инфраструктурного развития.
 
Поезд будет курсировать с периодичностью один раз в сутки. Отправление со станции Алматы-1 в 06.44, прибытие на станцию Капшагай в 08.35. В обратном направлении поезд будет выезжать со станции Капшагай в 19.15 и прибывать на станцию Алматы-1 в 20.50.
 
В составе поезда 3 вагона общей вместимостью 175 мест. Организацию перевозок осуществляет АО "Пассажирские перевозки".
 

 

В Актюбинской области на предприятии по ведению взрывных работ выявлены нарушения промбезопасности

08.11.2022, 14:13 6466
Фото: Комитет промышленной безопасности
Актобе. 8 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Актюбинской области в результате проверки предприятия "Восход-Oriel", основным видом деятельности которого является ведение подземных горных и взрывных работ, выявлены нарушения требований законодательства в области промбезопасности, сообщает пресс-служба Комитета промышленной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.
 

В ходе проверки обследованы: рудник "Восход", склад хранения взрывчатых материалов, склад хранения ГСМ, при этом выявлено 33 нарушения требований законодательства в области промышленной безопасности. Государственными инспекторами выдано предписание об устранении выявленных нарушений и наложены административные взыскания в виде штрафов по статям 297, часть 1, и 298, часть 1, Кодекса РК "Об административных правонарушениях", - проинформировали в пресс-службе.

 
По данным комитета, основными нарушениями требований промышленной безопасности являются:
 
- отсутствие записей в сменном журнале об остановке сосудов и трубопроводов, о проведении очередного технического освидетельствования;
 
- отсутствие актов технического освидетельствования технологических трубопроводов компрессорной станции;
 
- несоблюдение требований об ознакомлении (под роспись) с технологическим регламентом (по безопасной эксплуатации грузоподъемных машин и кранов) лиц, ответственных за безопасное производство работ кранами, машинистов (операторов) кранов, в том числе управляемых с пола, стропальщиков;
 
- отсутствие на месте работ списков основных перемещаемых краном грузов с указанием их массы (во всех помещениях, где используется ГПМ);
 
- в плане ликвидации аварий не соответствует список должностных лиц и учреждений, оповещаемых в случае аварии;
 
- в момент проверки местами имеется отслоение бетонной крепи;
 
- не производилась проверка качественного состава рудничного воздуха лабораторным анализом. В момент проверки сотрудники аварийно-спасательной службы осуществляли проверку качественного состава рудничного воздуха приборами: газоанализаторы многокомпонентные "Полар" и "Полар Универсал", при этом сотрудники аварийно-спасательной службы не умели пользоваться данным прибором.
 

По итогам проверки проведено совещание с представителями предприятия, на котором рассмотрены нарушения, выявленные в ходе проверки, обсуждены сроки их устранения, а также даны разъяснения требований законодательства Республики Казахстан в области промышленной безопасности", - добавили в пресс-службе.

 

Правила выдачи иностранцам разрешения на временное проживание изменят в Казахстане

08.11.2022, 13:10 8206
Правила выдачи иностранцам разрешения на временное проживание изменят в Казахстане
Фото: Рolisia.kz
Астана. 8 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве внутренних дел Республики Казахстан разработали проект приказа, предусматривающий внесение изменений и дополнений в приказ "Об утверждении правил выдачи иностранцам и лицам без гражданства разрешения на временное и постоянное проживание в Республике Казахстан".
 
Согласно тексту документа, правила выдачи иностранцам и лицам без гражданства разрешения на временное проживание в Республике Казахстан определяют порядок оказания государственной услуги "Выдача иностранцам и лицам без гражданства разрешения на временное проживание в Республике Казахстан".
 
Сообщается, что в отношении инвестиционных резидентов МФЦА и членов их семей, прибывших из государств, с которыми имеются ратифицированные международные договоры о безвизовом порядке въезда и пребывания, принимающей стороной является администрация МФЦА.
 

В отношении жертв торговли людьми принимающей стороной являются местные исполнительные органы. РВП оформляется на шесть месяцев  с возможностью продления, но не более трех месяцев. В отношении лиц, ищущих убежище, принимающей стороной являются местные исполнительные органы. РВП оформляется на шесть месяцев с возможностью продления, но не более трех месяцев", - подчеркивается в документе.

 
Также иммигрантам, обратившимся в органы внутренних дел за разрешением на постоянное проживание в Республике Казахстан, на основании заявки о принятии документов и согласия владельца жильца оформляется РВП на срок, необходимый для рассмотрения ходатайства, но не более девяноста календарных дней.
 
В отношении иммигрантов, прибывших по служебным делам, принимающей стороной являются государственные органы. РВП оформляется на срок, указанный в ходатайстве, но не более одного года с правом продления.
 
С полным текстом документа можно ознакомиться на портале "Открытые НПА".
 

Токаев подписал указ о награждении государственными наградами

08.11.2022, 12:36 9746
Токаев подписал указ о награждении государственными наградами
Фото: akorda.kz
Атырау. 8 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О награждении государственными наградами Республики Казахстан", сообщает пресс-служба Акорды.
 
Согласно документу, за значительные достижения и особые заслуги перед Республикой Казахстан награждаются:
 
орденом "Барыс" ІІ степени - ветеран труда Кайрат Кыдрбаевич Ищанов;
 
орденом "Парасат" - научный советник ТОО "Атыраугидрогеология" Едиге Сабуров;
 
орденом "Құрмет" - директор КГП "Атырауский областной кардиологический центр" Марат Нурышевич Конысов;
 
орденом "Еңбек даңқы" ІІІ степени - оператор НГДУ "Доссормунайгаз" АО "Эмбамунайгаз" Сафи Каниевич Сатмагамбетов;
 
медалью "Ерен еңбегі үшін" - домбрист академического оркестра имени Нурпеисовой Атырауской области Жәнібек Жантұрсынұлы Жәмиев.
 

Водителям Алматы рекомендуют заменить летние шины на зимние

08.11.2022, 11:58 11076
Водителям Алматы рекомендуют заменить летние шины на зимние
Алматы. 8 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В связи с ожидающимся снегом и гололедом автолюбителям Алматы рекомендуют заменить летние шины на зимние.
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", сегодня, 8 ноября, в течение дня в Алматы ожидается сильный дождь с переходом в мокрый снег. Ночью с 8 на 9 ноября температура воздуха снизится до -1…-3 градусов, гололедица, информирует управление развития коммунальной инфраструктуры Алматы.
 

В целях обеспечения безопасности на дорогах рекомендуем автолюбителям своевременно заменить летние шины на зимние. В связи с возможным гололедом и образованием накатов на проезжей части водителям желательно снизить скорость движения, увеличить дистанцию между автомобилями, соблюдать боковой интервал и избегать резких маневров и торможений", - говорится в сообщении ведомства.

 

Какая погода ожидается в Казахстане во вторник

08.11.2022, 08:39 15221
Какая погода ожидается в Казахстане во вторник
Астана. 8 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей территории Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды.
 

Пройдут осадки в виде дождя и снега, на юге, юго-востоке РК ожидаются сильные осадки. По республике ожидаются туман, гололед, усиление ветра", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
В горных и предгорных районах Туркестанской, Жамбылской, Алматинской, Жетысуской областей ожидаются сильные осадки (дождь, снег).
 
В Астане ожидается снег, температура воздуха днем составит -1 - 3°C, скорость ветра 2-7 метров в секунду.
 
Днем в Алматы синоптики прогнозируют дождь, +5 - +7°C, скорость ветра 3-8 метров в секунду с порывами до 12 метров в секунду.
 
В Шымкенте дождь, снег, днем температура воздуха составит +3 - +5°C, скорость ветра 5-10 метров в секунду.
 

Штормовое предупреждение объявили в десяти областях

07.11.2022, 21:25 24686
Штормовое предупреждение объявили в десяти областях
Астана. 7 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Непогода ждет жителей Алматы, Астаны, Шымкента, Жетысуской, Алматинской, Кызылординской, Акмолинской, Западно-Казахстанской, Мангистауской, Туркестанской, Костанайской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областей.
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", 8 ноября в горных и предгорных районах Жетысуской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). 8-10 ноября ночью и утром в горных и предгорных районах ожидается туман. Ветер юго-западный, на востоке и в горных районах 15-20 метров в секунду, порывы 25 метров в секунду.
 
8 ноября на юге и в горных районах Алматинской области сильные осадки (дождь, снег), туман, гололед. Ветер юго-западный, на западе, юге области, в горных районах 15-20 метров в секунду, порывы 25 метров в секунду. Ожидается резкое понижение температуры воздуха днем до 2-7 тепла, на севере и в горных районах - 4 мороза.
 
В Алматы временами сильный дождь. Резкое понижение температуры воздуха днем до 5-7 тепла.
 
8 ноября на севере Кызылординской области ожидается туман. Ночью в центре, на востоке области гололед.
 
8 ноября ночью и утром в южной половине Акмолинской области ожидается туман.
 
8 ноября ночью и утром на севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман.
 
8 ноября на севере Мангистауской области ожидается туман. Ветер юго-восточный, днем на западе области порывы 15-18 метров в секунду.
 
Ночью 8 ноября в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). На севере, юге, в горных и предгорных районах области туман. На севере, западе области гололед. Ветер северо-западный, северный, на горных перевалах 15-20 метров в секунду.
 
В Шымкенте ночью 8 ноября ожидаются сильные осадки (дождь, снег). Временами туман.
 
8 ноября на севере, востоке, юге Костанайской области ожидается туман.
 
В Астане 8 ноября ночью и утром ожидается туман.
 
8 ноября на севере, западе, востоке Павлодарской области ожидается туман.
 
8 ноября ночью и утром на севере, западе, востоке Северо-Казахстанской области ожидается туман.

Ранее синоптики рассказали о погоде в ближайшие три дня.
 

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