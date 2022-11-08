Казахстан может возобновить авиасообщение с Японией

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Астана. 8 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве внутренних дел Республики Казахстан разработали проект приказа, предусматривающий внесение изменений и дополнений в приказ "Об утверждении правил выдачи иностранцам и лицам без гражданства разрешения на временное и постоянное проживание в Республике Казахстан".

Согласно тексту документа, правила выдачи иностранцам и лицам без гражданства разрешения на временное проживание в Республике Казахстан определяют порядок оказания государственной услуги "Выдача иностранцам и лицам без гражданства разрешения на временное проживание в Республике Казахстан".

Сообщается, что в отношении инвестиционных резидентов МФЦА и членов их семей, прибывших из государств, с которыми имеются ратифицированные международные договоры о безвизовом порядке въезда и пребывания, принимающей стороной является администрация МФЦА.

В отношении жертв торговли людьми принимающей стороной являются местные исполнительные органы. РВП оформляется на шесть месяцев с возможностью продления, но не более трех месяцев. В отношении лиц, ищущих убежище, принимающей стороной являются местные исполнительные органы. РВП оформляется на шесть месяцев с возможностью продления, но не более трех месяцев", - подчеркивается в документе.

Также иммигрантам, обратившимся в органы внутренних дел за разрешением на постоянное проживание в Республике Казахстан, на основании заявки о принятии документов и согласия владельца жильца оформляется РВП на срок, необходимый для рассмотрения ходатайства, но не более девяноста календарных дней.

В отношении иммигрантов, прибывших по служебным делам, принимающей стороной являются государственные органы. РВП оформляется на срок, указанный в ходатайстве, но не более одного года с правом продления.