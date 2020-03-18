Казахстанка заболела коронавирусом в Венгрии

В полиции напомнили, что следует руководствоваться только официальными сведениями государственных органов, ставить под сомнение любые получаемые посредством различных мессенджеров и социальных сетей данные, первоисточник которых не известен, и ни в коем случае не содействовать тиражированию таких сведений.