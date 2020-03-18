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Казахстанка заболела коронавирусом в Венгрии

17.03.2020, 14:31 5455
Казахстанка заболела коронавирусом в Венгрии
Нур-Султан. 17 марта. Kazakhstan Today - Гражданка Казахстана заболела коронавирусом в Венгрии, передает Kazakhstan Today.
 

16 марта 2020 года в посольство РК в Венгрии поступило сообщение о том, что одна наша гражданка госпитализирована с подозрением на коронавирус в одну из больниц города Будапешта. Согласно результатам проведенных анализов, тест оказался положительным", - сообщили в Министерстве иностранных дела РК.

 
По данным ведомства, в настоящее время ее состояние стабильное, она проходит лечение в больнице.
 

Наши дипломаты взяли на особый контроль данный вопрос", - отметили в МИДе.

 
Напомним, в Казахстане зарегистрировано 27 случаев коронавируса: 11 зараженных в Алматы и 16 в Нур-Султане
 

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