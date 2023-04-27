26.04.2023, 12:45 45116
Казахстанские банки могут обязать возмещать ущерб жертвам интернет-мошенников
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Астана. 26 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В настоящее время в Казахстане совместно с банками на законодательном уровне разрабатывается механизм по возмещению ущерба гражданам, пострадавшим от интернет-мошенников, рассказала в кулуарах мажилиса председатель Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова.
Банки Казахстана могут обязать возмещать ущерб гражданам, на которых мошенническим путем был оформлен кредит или было проведено списание собственных средств заемщика.
Однако возмещение возможно только по решению суда, подчеркнула глава АРРФР.
Вместе с тем если нет решения суда, то такое возмещение со стороны финансовой организации не проводится. Второе, очень важное, если сама информационная безопасность или информационные системы позволили снять средства с денег вкладчика, то есть это не вина вкладчика, мы хотим на законодательном уровне предусмотреть обязанность банка по возмещению ущерба", - пояснила Абылкасымова.
В настоящее время, отметила она, разрабатывается механизм, где четко прописаны все типологии мошеннических операций, требования к информационной безопасности, к мобильным приложениям, которые должны соблюдаться.
Абылкасымова добавила, что законопроект будет внесен в мажилис до конца июня 2023 года.
Напомним, за три месяца интернет-мошенники обманули казахстанцев на 3 млрд тенге.
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27.04.2023, 16:09 1061
Пьяный садист подозревается в избиении 12-летней девочки в Павлодаре
Фото: Depositphotos
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Павлодар. 27 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Павлодаре нетрезвый садист подозревается в избиении 12-летней девочки на детской площадке.
О происшествии рассказала в Instagram старшая сестра пострадавшей девочки.
В Павлодаре на детской площадке по ул. Айманова, 10, избили мою сестренку. Полиция заявление не приняла, сказала, приходить завтра. Мужчина лет 30 был в нетрезвом состоянии. Моей сестренке всего лишь 12 лет. У нее синяки на лице и местами ушибы. Пострадало именно лицо, так как, по словам соседок, которые отбивали ребенка у мужчины, он бил ее головой об горку", - написала девушка.
По ее словам, мужчина также напугал других детей, угрожая их семьям расправой.
В произошедшем пообещали разобраться в полиции.
На место происшествия выезжал участковый инспектор полиции Северного отдела полиции УП Павлодара. Назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет принято процессуальное решение", - сообщили в полиции.
Напомним, ранее в Казахстане большой резонанс вызвало видео с избиением ребенка.
Свидетельница происшествия сняла на видео сцену, которую можно описать так: разъяренная мать забирает дочь-гимнастку из спортивной школы, в это время ребенок в истерике обещает матери "работать" и просит о пощаде. В конце видео слышен грохот. По версии многих пользователей интернета и по реакции очевидца, несложно сделать вывод - мать ударила дочь головой о соседнюю машину.
В эксклюзивном интервью агентству KAZAKHSTAN TODAY руководитель фонда "НеМолчи" Дина Смаилова рассказала, что в настоящее время казахстанское законодательство не запрещает бить детей.
27.04.2023, 15:28 2791
Как в Казахстане будут работать ЦОНы и спецЦОНы в праздничные дни
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Астана. 27 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В "Правительстве для граждан" сообщили, как будут работать в Казахстане центры обслуживания населения и специализированные центры обслуживания населения в праздничные дни.
В связи с праздниками ЦОНы и спецЦОНы Казахстана не будут работать 1, 8 и 9 мая", - проинформировали в госкорпорации "Правительство для граждан".
Также отмечается, что в субботу, 6 мая, выйдут на работу только сотрудники дежурных ЦОНов и спецЦОНов.
В этот день они будут обслуживать граждан до 13.00. После праздников, 10 мая, все центры обслуживания населения продолжат работать по обычному графику", - добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что в Казахстане на несколько дней приостановят госуслуги, связанные с недвижимостью.
27.04.2023, 13:18 8071
На введение безвиза в этом году надеется посол Китая в Казахстане
Фото: Depositphotos
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Астана. 27 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В кулуарах XXXII сессии Ассамблеи народа Казахстана Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики в Казахстане Чжан Сяо высказался о возможности облегчения визового режима между Китаем и РК.
Журналисты поинтересовались у китайского посла, когда правительства Казахстана и Китая введут безвизовый режим для своих граждан в обе стороны, сообщает tengrinews.kz.
Посол Китая в Казахстане Чжан Сяо подтвердил, что такой вопрос стоит на повестке дня, информирует zakon.kz
Есть такой разговор. Обсуждается, правильно. В этом году - мы очень сильно надеемся, конечно", - заявил Чжан Сяо.
Напомним, в Министерстве иностранных дел Республики Казахстан разработали проект постановления "О подписании соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Китайской Народной Республики о взаимном освобождении от визовых требований".
Также в пояснительной записке подчеркивается, что принятие проекта позволит развивать тесное сотрудничество между Республикой Казахстан и Китайской Народной Республикой и установит взаимное освобождение от визовых требований для владельцев национальных паспортов.
Позже в ходе брифинга официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров прокомментировал появившуюся ранее информацию о введении безвизового режима между Казахстаном и Китаем.
Смадияров подчеркнул, что соглашение с Китаем о взаимном освобождении от визовых требований находится на стадии обсуждения.
27.04.2023, 12:45 10336
Сколько получат ко Дню Победы ветераны ВОВ в Алматы
По последним данным, в Алматы проживает 58 ветеранов
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Алматы. 27 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе встречи с жителями Алатауского района аким города Алматы Ерболат Досаев заявил, что в мегаполисе ко Дню Победы планируется выплатить ветеранам ВОВ 1,5 млн тенге, сообщает пресс-служба акимата города.
Скоро 9 Мая, ветеранов, к сожалению, с каждым годом становится все меньше. Судя по прошлым годам, им была оказана материальная помощь. Хотелось бы узнать: предусматривается ли в этом году помощь ветеранам войны? Второй вопрос по ветеранам-афганцам - будет ли им оказана какая-нибудь помощь? " - спросил житель мегаполиса.
В свою очередь аким города Алматы Ерболат Досаев подчеркнул, что 9 Мая - это святой праздник.
Да, к сожалению, с каждым годом наших героев становится все меньше. По последним данным, в Алматы проживает 58 ветеранов. Я бы хотел, чтобы они все благополучно встретили свой праздник и у нас была возможность их поздравить. Насчет помощи - предусмотрены средства, мы планировали выплатить каждому ветерану ВОВ по миллиону тенге. Завтра состоится заседание маслихата, я попросил депутатов добавить еще пятьсот тысяч, чтобы выплатить им по 1,5 млн тенге. Воинам-афганцам, труженикам тыла и другим также окажем материальную помощь", - сообщил глава города.
Также, по его словам, 9 Мая традиционно состоится возложение цветов в парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев, будет праздничный концерт.
Наших ветеранов будут чествовать во всех районах города. Мы с огромным трепетом относимся к этому празднику. Ветеранам, которые не могут лично присутствовать на празднике, уделим отдельное внимание - акимы районов и я вместе с ними объедем каждого и поздравим лично", - добавил аким.
Ранее в кулуарах мажилиса министр труда и социальной защиты Тамара Дуйсенова заявила, что каждый из 237 оставшихся в живых ветеранов Великой Отечественной войны получит к 9 Мая не менее 1,5 млн тенге.
Напомним, в минувшем году каждому ветерану Великой Отечественной войны выплатили по 1 миллиону тенге.
27.04.2023, 08:18 16601
Казахстанские сейсмологи зарегистрировали землетрясение на территории Кыргызстана
Фото: Depositphotos
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Алматы. 27 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Сетью сейсмических станций сейсмологической опытно-методическая экспедиции МЧС РК 26 апреля 2023 года в 23.23 зарегистрировано землетрясение на территории Кыргызстана.
Эпицентр землетрясения расположен в 292 км на юго-запад от Алматы на территории Кыргызстана.
Энергетический класс землетрясения составил 9,8. Магнитуда MPV 4,2. Координаты эпицентра 41.57° с.ш. 74.14° в.д. Глубина 15 км.
Сведений об ощутимости по шкале МSК-64 нет.
Ранее, 26 апреля, в 13.53 сейсмологи зарегистрировано землетрясение в 550 км на юго-восток от Алматы на территории Китая.
Его энергетический класс составил 10,1, магнитуда MPV 4,2. Координаты эпицентра 41.90° с.ш. 83.36° в.д. Глубина 10 км.
Сведений об ощутимости нет.
26.04.2023, 17:51 35741
В Алматы стартует турнир по борьбе Poddubny Wrestling League - 4 с участием топовых мировых спортсменов
Фото: Olimpbet
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Алматы. 26 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня в Алматы во Дворце спорта и культуры имени Балуана Шолака стартует PWL-4 - четвертый турнир престижной Борцовской лиги Поддубного с участием топовых мировых атлетов.
Генеральный партнер международной борцовской лиги Poddubny Wrestling League - букмекерская компания Olimpbet.
Главные события вечера: встреча двукратного олимпийского чемпиона из России Романа Власова с действующим чемпионом мира из Кыргызстана Акжолом Махмудовым в греко-римской борьбе, а также поединок олимпийского чемпиона Заура Угуева (Россия) против действующего чемпиона мира из Албании Зелимхана Абакарова в вольной борьбе", - сообщают организаторы.
Всего на турнире PWL-4 пройдет 21 поединок с участием лучших мировых и казахстанских атлетов.
Призовой фонд четвертого этапа борцовской лиги Poddubny Wrestling League - 112 млн тенге.
Нашу страну в престижной лиге представят двукратный серебряный призер чемпионата мира, чемпионка Азии Жамиля Бакбергенова (72 кг), чемпион Азии, пятикратный чемпион Казахстана, бронзовый призер чемпионата мира - 2022 Азамат Даулетбеков (86 кг) и чемпион Азии Болат Сакаев (79 кг).
В традиционной битве взглядов, состоявшейся накануне турнира, приняли участие и другие участники PWL-4. Среди них чемпионы и призеры Олимпийских игр, чемпионы мира, Европы и Азии.
Комментируя предстоящий поединок, участники пресс-конференции сообщили, что он останется в истории. Никогда ранее Роман Власов и Акжол Махмудов, являющиеся друзьями в жизни, не встречались на ковре. Хотя этого противостояния болельщики обоих сильнейших спортсменов ждут уже долгое время.
Роман Власов отметил, что будущая схватка для него не менее важна, чем встреча на олимпийских и мировых первенствах.
Мы не думаем о деньгах, это история. Это часть и моей личной истории. Борьба нуждается в таких зрелищах", - подчеркнул спортсмен.
Спикеры пресс-конференции также назвали турнир историческим для развития борьбы в Казахстане.
Приход Борцовской лиги Поддубного в Казахстан - это действительно запоминающееся событие. Проведение такого турнира у нас в стране - отличный шаг для популяризации борьбы как для спортсменов, так и для любителей спорта", - заявил на пресс-конференции первый вице-президент Федерации греко-римской, вольной и женской борьбы РК Марат Музапаров.
В свою очередь директор по маркетингу Olimpbet в СНГ Елена Мелёшина рассказала, почему компания уделяет особое внимание этому виду спорта. В апреле в Астане проходил чемпионат Азии по греко-римской, вольной и женской борьбе, где Olimpbet выступил партнером национальной федерации и спонсором сборной Казахстана. Наши борцы заняли первое общекомандное место, завоевав 20 медалей различного достоинства, включая семь золотых.
Невероятно приятно быть причастным к таким историческим событиям! Как вы знаете, борьба - особо любимый вид спорта в Казахстане. И мы как бренд с казахстанскими корнями с трепетом относимся к наследию страны. Наряду с партнерскими отношениями с Федерацией греко-римской, вольной и женской борьбы Казахстана сотрудничество с Борцовской лигой Поддубного - это намного больше, чем очередной спонсорский кейс. Мы гордимся тем, что можем помогать лиге, в которой завтра будут бороться несколько казахстанских атлетов - парней и девушек", - подчеркнула Елена Мелёшина.
Исполнительный директор Борцовской лиги Поддубного Юрий Федоров тоже подчеркнул важность работы с таким партнером, как Olimpbet. По его мнению, это необходимо для поддержки спортсменов.
Также он пояснил, почему четвертый турнир было решено провести в Казахстане. Во-первых, Olimpbet является лидером рынка в стране. Кроме того, организаторы видят большой интерес именно казахстанской аудитории к трансляциям поединков на борцовском стриминговом сервисе Wrestlingtv.ru.
Проведение престижного соревнования в Казахстане поприветствовал и президент Федерации спортивной борьбы России олимпийский чемпион Михаил Мамиашвили. Он отметил большую борцовскую историю страны, упомянув казахстанцев, побеждавших на Олимпиадах: Жаксылыка Ушкемпирова, Анатолия Быкова и Валерия Резанцева.
Моя позиция всегда была, что выдающиеся спортсмены должны тиражировать свое мастерство. Также они должны зарабатывать. Этому помогает проведение таких турниров, как PWL", - заявил Мамиашвили.
Для справки:
Poddubny Wrestling League / Борцовская лига Поддубного - профессиональная борцовская лига с привлечением лучших спортсменов мира и рекордным призовым фондом. В 2022 году лига проходила трижды: дважды в Москве (Россия) и единожды в Бишкеке (Кыргызстан). В ней приняли участие около 1000 борцов из 15 стран мира. Среди них пять олимпийских чемпионов, четыре чемпиона мира, свыше десяти призеров Олимпийских игр, чемпионатов мира, чемпионов Европы и Азии. В 2023 году лига расширяет масштаб и географию турниров.
Olimpbet - крупнейший букмекер Казахстана, активно поддерживающий и развивающий спортивную индустрию страны. Спонсорские контракты с Olimpbet имеют многие отечественные федерации, клубы и спортсмены. Компания поддерживает национальные виды спорта и участвует в социальных аспектах жизни страны.
26.04.2023, 14:03 42581
В Казахстане 237 ветеранов получат выплаты ко Дню Победы Дополнено
Фото: Depositphotos
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Астана. 26 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Каждый из 237 оставшихся в живых ветеранов Великой Отечественной войны получит к 9 Мая не менее 1,5 млн тенге, сообщила сегодня в кулуарах мажилиса министр труда и социальной защиты Тамара Дуйсенова.
Им будут выплачены к 9 Мая соответствующие материальные поощрения в этой сумме во всех областях одинаково. Где-то, может, побольше. По предложению акиматов не менее 1,5 млн тенге", - сказала Тамара Дуйсенова.
В минувшем году каждому ветерану Великой Отечественной войны выплатили по 1 миллиону тенге.
Для справки:
В 2020 году в Казахстане проживало 1025 участников Великой Отечественной войны;
В 2021 году их осталось почти вдвое меньше - 665;
В 2022 году в Казахстане проживали 387 участников и инвалидов Великой Отечественной войны.
Дополнено 26.04.2023, 16.15
Министр труда также ответила на вопросы журналистов относительно пенсионного возраста женщин и перевода инспекции труда в ведение центральных исполнительных органов.
По словам Тамары Дуйсеновой, вопрос о снижении пенсионного возраста женщин "законом исчерпан".
Уже в законе прописано, что установили возраст на уровне 61 года", - напомнила министр.
Ранее глава Минтруда уже отвечала на вопрос сенаторов, будут ли в Казахстане пересматривать пенсионный возраст для женщин после 2028 года.
Если будет утверждено, что продолжительность жизни наших граждан будет лучше, то с 2029 года мы вернемся к этому вопросу. Если же все останется на этом уровне или же, наоборот, будет ниже, то тогда, конечно, вопрос возрастного ценза будет пересматриваться, безусловно", - сообщила министр.
Что касается другой наболевшей темы - работы инспекторов труда, министр подчеркнула, что в ближайшее время будет рассмотрен вопрос о переводе этого ведомства в ведение центральных исполнительных органов.
Вопрос был задан в связи с забастовкой в Астане, которую устроили жанаозенские нефтяники, уволенные из компании "БерАли Мангистау Company". Они потребовали устроить их на работу. По словам журналистов, инспекция труда, относящаяся в данное время к акиматам, не защитила права работников компании.
По словам Дуйсеновой, она считает перевод инспекции труда в ведение министерства правильным.
Международная инспекция труда тоже дала нам такую рекомендацию. Практика показала,что инспекция труда должна быть на уровне центральных исполнительных органов и обеспечить соблюдение законодательства в едином порядке", - подчеркнула министр.
По ее словам, депутаты уже инициировали внесение соответствующих изменений в Трудовой кодекс, и Минтруда их поддержало. Законопроект в настоящее время находится на рассмотрении в парламенте.
25.04.2023, 18:42 73141
Выросла ожидаемая продолжительность жизни казахстанцев
Самая высокая ожидаемая продолжительность жизни - в Алматы, самая низкая - в Улытауской области
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Астана. 25 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Ожидаемая продолжительность жизни при рождении населения за 2022 год составила 74,4 года, тем самым показатель вырос сразу на 4,2 года, чем годом ранее, сообщает официальный телеграм-канал Бюро национальной статистики АСПР РК.
Отмечается, что ожидаемая продолжительность жизни в 2020-2021 гг. впервые снизилась после продолжительного роста, 71,3 и 70,2 года соответственно.
В гендерном разрезе ожидаемая продолжительность жизни женщин составила 78,4 года против 74 лет в 2021 году. Среди мужчин показатель также вырос и составил 70,2 года, до этого последние 5 лет он не превышал отметки 68,8 года.
В региональном разрезе самая высокая ожидаемая продолжительность жизни в Алматы - 77,3 года, самая низкая в Улытауской области - 71,4 года.
Для справки: ожидаемая продолжительность жизни при рождении - это число лет, которое в среднем предстояло бы прожить одному человеку из поколения родившихся при условии, что на протяжении всей жизни этого поколения уровень смертности в каждом возрасте останется таким, как в год, для которого вычислен показатель.
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