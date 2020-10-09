Казахстанцы могут получить сведения о земельных участках через телефон

Нур-Султан. 8 октября. Kazakhstan Today - Сведения из земельного кадастра теперь доступны через приложение eGovMobile, передает Kazakhstan Today.

В АО "Национальные информационные технологии" рассказали, что для того чтобы получить сведения о своих земельных участках в мобильном приложении eGovМobile необходимо открыть раздел "Недвижимость" и выбрать услугу "Предоставление сведений из государственного земельного кадастра". Запросить наличие земель по ИИН, выбрать из списка от 1-10 земельных участков и отправить заявку на получение сведений, подписав ее ЭЦП (электронной цифровой подписью) либо одноразовым паролем.

Руководствуясь концепцией "ЦОН в кармане" мы планируем максимально увеличить количество услуг и сервисов в приложении eGovМobile. Это позволит гражданам быть мобильнее и упростит процесс получения госуслуг. Если раньше на получение этих сведений потребовалось бы пару дней, то сейчас получить их можно за 15 минут", - рассказал председатель правление АО "НИТ" Асет Турысов.

Ознакомиться со справкой можно в разделе "История заказов", сохранить и предъявить по месту требования.

Мобильное приложение eGovМobile доступно в GooglePlay и AppStore. Сегодня в приложении доступно 73 услуг и сервисов", - добавили в ведомстве.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства