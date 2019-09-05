Казахстанцы подрались во время отдыха в одном из отелей ОАЭ

Нур-Султан. 4 сентября. Kazakhstan Today - Казахстанцы подрались во время отдыха в одном из отелей Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), передает Kazakhstan Today.

Недавно на территории одного из отелей ОАЭ во время совместного распития произошла потасовка между "разгоряченными" казахстанцами. Прибывшие стражи закона оформили дело по фактам как драки, так и употребления алкогольных напитков. В последующем по примирению сторон производство по первому делу было прекращено, однако материалы по второму были переданы в суд. В результате наши сограждане, помимо испорченного отдыха для себя и своей семьи, были оштрафованы на крупную сумму", - сообщило Генеральное консульство РК в Дубае и Северных Эмиратах в Facebook.

По статистике Генконсульства, употребление алкогольных напитков - наиболее распространенная причина возникновения проблем с законом у туристов. Согласно законодательству, алкогольные напитки на территории страны разрешено употреблять только при наличии лицензии. Однако в действительности в большинстве отелей и ресторанов алкоголь подается открыто.

При этом главной причиной задержаний является на само распитие, а вовлечение в различные конфликтные ситуации после употребления алкоголя.

Согласно местным нормам, нахождение лица в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения, пусть даже в легкой степени, выступает не только в качестве отягчающего обстоятельства, но и как самостоятельный состав правонарушения", - пояснили в дипмиссии.

В этой связи, в преддверии туристического сезона в ОАЭ Генконсульство рекомендует всем туристам учитывать данную особенность местного законодательства.

Напомним, ранее МИД РК предупредил казахстанцев об участившихся кражах и ограблениях в центре Барселоны . По данным консульства Казахстана в этом городе, за первое полугодие 2019 года количество пострадавших граждан РК возросло в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Только в июле 2019 года было выдано 24 свидетельства на возвращение в Казахстан.

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