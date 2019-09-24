Нур-Султан. 23 сентября. Kazakhstan Today - Казахстанцы задолжали за коммунальные услуги более 11 млрд тенге, передает Kazakhstan Today.

Задолженность потребителей за коммунальные услуги составляет 11,4 млрд тенге. Наибольшая дебиторская задолженность сохраняется в Алматы - 2,6 млрд тенге, Нур-Султане - 1,7 млрд тенге, Мангистауской области - 1,5 млрд тенге, Шымкенте - 1,3 млрд тенге. Также отмечается увеличение задолженности по сравнению с 2018 годом в Алматы на 533 млн тенге", - пишет портал primeminister.kz .

Cнижения задолженности по сравнению с 2018 годом добились в Шымкенте на 1,1 млрд тенге и Нур-Султане на 568 млн тенге.

Минимальный показатель по дебиторской задолженности наблюдается в Алматинской области - 5 млн тенге.

Напомним, в августе аким Алматы Бакытжан Сагинтаев озвучил причину, по которой жители города переплачивают за коммунальные услуги. По его словам, всему виной бесхозные коммунальные сети

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