Бесхозные коммунальные сети названы причиной переплаты жителей Алматы за комуслуги

Алматы. 3 августа. Kazakhstan Today - Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев озвучил причину, по которой жители города переплачивают за коммунальные услуги, передает Kazakhstan Today.

По его словам, всему виной бесхозные коммунальные сети.

Рассмотрели проблематику содержания жилищного фонда. Принципиальный вопрос, который необходимо решить, - наличие бесхозных коммунальных сетей во всех районах города. Из-за неопределенности в этом вопросе жители вынуждены переплачивать по тарифам за воду, свет, тепло", - написал Сагинтаев в Фейсбуке .

Он сообщил, что поручил главе управления энергоэффективности и инфраструктурного развития Масабаеву до конца года передать на баланс ГКП "Алматы Cу", ТОО "Алматинские тепловые сети", АО "Алатау Жарык Компаниясы" все бесхозные сети.

Горожане не должны страдать из-за несогласованности, а где-то и бездействия городских служб", - резюмировал аким.

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