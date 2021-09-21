Киясов отменил ограничение на фото- и видеосъемку в медучреждениях

НУР-СУЛТАН. 20 СЕНТЯБРЯ - Главный государственный санитарный врач Республики Казахстан подписал постановление, согласно которому, из документа исключается пункт, ограничивающий проведение ауди, фот и видеосъемки в медучреждениях, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Внесены изменения в постановление главного государственного санитарного врача РК №38 от 2 сентября 2021 года. В частности, в документе исключается подпункт 2) пункта 3 ПГГСВ №38.

Ранее данным пунктом предусматривалось ограничение проведения аудио-, фото- и видеосъемки пациентов и медицинских работников без их согласия в организациях здравоохранения, машинах скорой медицинской помощи, в помещениях, определённых местными исполнительными органами для карантина, а также при оказании медицинской помощи на дому медицинскими работниками, проведении эпидемиологического расследования в очаге, проведении опроса и анкетирования больных и контактных.





При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства