Кладбища Алматы будут закрыты с 1 по 10 мая

АЛМАТЫ. 27 АПРЕЛЯ - Главный государственный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин сообщил, что кладбища Алматы с 1 по 10 мая будут закрыты, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По опыту прошлых лет мы знаем, что в этот день большое количество людей посещает кладбища. В этот день проводится очистка, приводится в порядок. В прошлом году пришлось отменить и перенести на лучший период", - сказал Жандарбек Бекшин.

По его словам, в этом году ситуацию осложняет появление новых мутированных штаммов коронавируса: британского, южноафриканского и индийского.

Поэтому я прошу жителей нашего города перенести родительский день на более благоприятный период", - сказал Жандарбек Бекшин, добавив, что кладбища не будут работать с 1 по 10 мая.

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