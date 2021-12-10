Кочегары на севере Казахстана вынуждены отапливать жилые дома мусором в ожидании угля

Как сообщает издание "Петропавловск News", жильцы нового многоквартирного дома Мамлютки по улице Скачкова, 64 А, замерзали в своих квартирах. Об этом начали писать СМИ, после чего сотрудники акимата привезли один ковш угля. Но вскоре уголь снова закончился.
Осталась та кучка шлака, которую мешали с отработкой, чтобы она хоть как-то горела вместе с дровами. Потом осталась надежда… только на дрова, да и их подарила замерзающим людям местная предпринимательница", - сообщает источник.
В ожидании обещанных 20 тонн Майкубинского угля кочегары вынуждены поддерживать температуру, топливо на исходе, а на севере Казахстана температура уже опустилась ниже 25 градусов мороза. В крайних квартирах очень холодно. Имеющегося угля и полмашины дров хватит максимум на неделю.
Жители очень обеспокоены: как они будут зимовать?! Вероятнее всего, им придется опять ходить по Мамлютке и собирать, грубо говоря, мусор, в том числе и потрепанные автомобильные шины, чтобы протопить дом", - сообщает издание.
Как сообщалось ранее, в Алматы несколько районов остались без тепла и горячей воды из-за аварии на теплотрассе.
Также напомним, что в котельной РОК-2 города Аксу Павлодарской области произошла аварийная остановка котлов.