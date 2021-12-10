Кочегары на севере Казахстана вынуждены отапливать жилые дома мусором в ожидании угля

НУР-СУЛТАН. 10 ДЕКАБРЯ - Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 10 декабря 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По-прежнему под влиянием обширного антициклона на большей части ожидается погода без осадков, лишь на западе РК будет дождь и снег. Местами по республике ожидаются туман, гололед, усиление ветра, на западе РК с низовой метелью, на юге - с пыльной бурей", - сообщает РГП "Казгидромет".

На севере, в горных и предгорных районах Жамбылской области ожидается туман; на юго-западе, северо-востоке области и в горных районах усиление ветра до 15-20, порывы 23-28 метров в секунду.

Ночью и утром на юге Алматинской области ожидается туман, усиление ветра днем в районе Алакольских озер до 18-23 метров в секунду.

На юге, западе и в предгорных районах Туркестанской области ожидается туман; на севере и в горных районах усиление ветра до 15-20 метров в секунду, с пыльной бурей.

На севере и северо-западе Западно-Казахстанской области ожидаются низовая метель, гололед, усиление ветра на юго-востоке до 15-20 метров в секунду.

На севере, востоке и в центре Атырауской области ожидаются туман, гололед; усиление ветра на севере до 15-20 метров в секунду.

Днем на западе и юго-западе Актюбинской области ожидается гололед; на юго-западе и в центре усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

На западе и северо-востоке Мангистауской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В центре Кызылординской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

На севере и востоке Акмолинской, на севере Костанайской, на севере и юге Карагандинской, на востоке Восточно-Казахстанской и юге Северо-Казахстанской областей ночью и утром ожидается туман.



