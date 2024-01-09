Количество арестованных семейных дебоширов увеличилось в два раза в Казахстане
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Астана. 8 января. KAZAKHSTAN TODAY - Количество лиц, привлеченных к административному аресту за семейно-бытовое насилие, увеличилось в 2 раза в Казахстане, сообщил на брифинге в МВД заместитель председателя комитета административной полиции ведомства Ренат Зулхаиров.
Он напомнил, что в прошлом году, по поручению президента, ужесточена ответственность за бытовое насилие, внесены поправки в Уголовный и Административный кодексы. В частности, с 1 июля прошлого года полиция перешла от заявительного к выявительному характеру регистрации бытовых правонарушений. Теперь административное производство возбуждается по факту, при этом правонарушитель в суде имеет право примириться в суде только один раз.
По его словам, только за второе полугодие 2023 года рассмотрено 50 тысяч обращений о бытовых скандалах.
По 64% материалам возбуждены административные производства. В 2 раза увеличилось количество лиц, привлеченных к административному аресту. Более 27 тыс. семей примирились в суде", - рассказал Зулхаиров.
За 2023 год вынесено 87 тысяч защитных предписаний и установлено 15 тысяч особых требований к поведению правонарушителей. Они взяты под усиленный полицейский контроль.
Абулхаиров подчеркнул, что одними полицейскими мерами проблему бытового насилия не решить, поэтому правительство реализует Дорожную карту по пересмотру профилактики бытового насилия.
В регионах созданы мобильные группы по выявлению семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Участковыми инспекторами посещено 150 тысяч семей, выявлено более 500 семей, нуждающихся в помощи государства, сведения по ним направлены в заинтересованные государственные органы. Круглосуточно функционируют телефоны горячей линии "111" и "150", где каждый может получить консультацию или поддержку", - сообщил спикер.
Также выработаны законодательные поправки по усилению мер по защите прав женщин и детей, и продвижению семейных ценностей.
Планируется криминализировать умышленное причинение легкого вреда здоровью и побои. В рамках особых требований к поведению правонарушителю суду предоставляется право временно выселить "агрессора" из жилища. При этом ему предлагается временно обдумать свои поступки в Центрах социальной адаптации. Также суд будет вправе назначить агрессору прохождение обязательных психокоррекционных курсов в организациях здравоохранения", - уточнил Зулхаиров.
Аналогичные особые требования будут к поведению будут устанавливаться в рамках Уголовного кодекса. Также в МВД будет создано специализированное подразделение по борьбе с семейно-бытовым насилием.
Напомним, премьер-министр Алихан Смаилов пообещал, что правительство продолжит работу по усилению ответственности за бытовое насилие.
Ранее министр культуры и информации Аида Балаева выступила с обращением к казахстанцам, в котором высказалась о проблеме семейно-бытового насилия.
Руководитель фонда "НеМолчи" Дина Смаилова в эксклюзивном интервью Kazakhstan Today заявила, что преступлений в отношении женщин стало больше. По ее словам, преступления за эти годы стали более шокирующими и жестокими.
Одним из самых резонансных преступлений в минувшем году стало убийство, которое совершил министр национальной экономики Куандык Бишимбаев. Он до смерти избил свою супругу в собственном ресторане.