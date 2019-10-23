Комитет госдоходов заплатил 100 тыс. тенге казахстанцам, сообщившим о невыдаче фискальных чеков

Нур-Султан. 22 октября. Kazakhstan Today - Комитет госдоходов Министерства финансов РК подвел итоги проекта "Гражданский контроль" по выявлению фактов невыдачи фискальных чеков, передает Kazakhstan Today.

Сто человек, которые сообщили о фактах невыдачи чеков, получили вознаграждение по 1000 тенге. Деньги поступили им на баланс мобильного телефона", - сообщили в пресс-службе КГД.

С 30 сентября 2019 года этот пилотный проект распространяется на всей территорию республики.

Выплата вознаграждения (пополнение баланса мобильного телефона) лицам, сообщившим информацию о факте невыдачи чека, будет осуществляться по всему Казахстану", - подчеркнул руководитель управления дистанционного мониторинга КГД Ануар Сулейменов.

По его словам, за весь период действия проекта поступило 2539 обращений. Все они находятся в работе: проверяются данные предпринимателя, факты и причины невыдачи фискальных чеков.

Доказательством для привлечения к ответственности являются объяснения привлекаемого лица, показания потерпевшего, свидетелей, заключения и показания эксперта, специалиста, вещественные доказательства, иные документы, протоколы об административном правонарушении и протоколы процессуальных действий, предусмотренные КоАП.

Вознаграждение выплачивается только в случаях, когда на видео заснят факт отказа выдачи продавцом чека ККМ, указан адрес и название магазина, название торгового дома, рынка (номер бутика в торговом доме, номер места на рынке) и иные сведения, позволяющие идентифицировать лицо, не выдавшее фискальный чек", - рассказал А. Сулейменов.

Видеоматериалы можно направить в том числе посредством мобильного приложения "Wipon", которое можно бесплатно скачать с Apple App Store и Google Play market. При направлении жалоб дополнительно укажите свою фамилию, имя, отчество (при его наличии), свой ИИН и контактный телефон. Данные реквизиты необходимы для выплаты вознаграждения в случае подтверждения факта нарушения и привлечения к ответственности лица, не выдавшего фискальный чек", - уточнили в КГД.

В ведомстве также отметили, что фискальные чеки можно проверить на сайте: //http.consumer.oofd.kz . Между тем, в соответствии с техническими требованиями, информация о выданном фискальном чеке может отправляться в течение 72-х часов. Поэтому, в случае не обнаружения выданного фискального чека в базе оператора фискальных данных, необходимо подождать до 3 дней и затем повторно перепроверить. В случае если по истечении 72-х часов информации не будет, можно обратиться в органы государственных доходов.





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