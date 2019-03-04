Комитет охраны общественного здоровья выявил нарушения в пробах пищевой продукции, поставляемой в Казахстан

Астана. 23 ноября. Kazakhstan Today - Комитет охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения Республики Казахстан сообщает, что в рамках проведения мониторинга безопасности продукции, выявлены нарушения требований гигиенических нормативов и технических регламентов, в пробах пищевой продукции, поставляемой в Казахстан, передает Kazakhstan Today.





В частности, по данным комитета, нарушения выявлены по следующими предприятиям: ООО "Магнитогорский птицеводческий комплекс "Бройлерное производство" (Российская Федерация) - выявлены бактерии рода сальмонелла (Salmonella группы С) в пробах набора для супа (полуфабрикаты из мяса цыплят-бройлеров); ОАО "Смолевичи Бройлер" (Республика Беларусь) - выявление несоответствий по микробиологическим показателям в пробах полуфабриката из мяса птицы "Микс" цыпленка-бройлера: филе, голень, крыло; ООО "СПК Курников" (Российская Федерация) - выявление несоответствий по микробиологическим показателям в пробах фарша из мяса птицы "Натуральный".





"В настоящее время принимаются меры по изъятию опасной продукции из торговых объектов, а также принимаются меры административного характера в отношении реализаторов", - отметили в ведомстве.





При этом Комитетом проводится ряд противоэпидемических мероприятий, направленных на установление причин, способствующих возникновению нарушений.





В случае обнаружения несоответствующей продукции на прилавках магазинов можете письменно или по номеру 8 (7172) 74-27-04 обратиться в адрес Комитета и его территориальные департаменты (контактные данные ДООЗ каждого региона указаны на сайте kooz.dsm.gov.kz/ru в разделе территориальные департаменты)", - отметили в пресс-службе.





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