Коронавирус не выявили у сорока казахстанцев, вернувшихся из Минска

20 апреля из Минска в аэропорт Кокшетау прибыл репатриационный рейс. На борту самолета находились 40 казахстанцев, которые в силу разных обстоятельств оказались за рубежом. В их числе были и трое жителей Акмолинской области", - сообщили в областном оперштабе.
По официальным данным прибытие самолета сопровождалось усиленными мерами безопасности. После проведения всех необходимых санитарно- эпидемиологических мероприятий пассажиры были помещены в санаторий для людей с бронхолегочными заболеваниями в поселке Бурабай.
Отмечается, что выбор санатория был обусловлен наличием профессионального коллектива, имеющего соответствующий опыт работы.
По словам одного из пациентов, в медицинском учреждении хорошие условия содержания. Отмечен был и высокий профессионализм сотрудников.
Коллектив работал слаженно, все четко объясняли. Мы приехали уставшие, долго летели, до этого ночь не спали. Когда приехали, нас встретили доброжелательно. У нас быстро взяли анализы, расселили по комнатам. Я думаю, что коллектив в такой непростой ситуации отработал на хорошем уровне. Спасибо вашему руководству и всем тем, кто нас встречал", - отметил транзитник.
У всех прибывших анализ на наличие опасной инфекции оказался отрицательным.
Для всех пассажиров рейса акиматом области был организован транспорт для доставки их до мест проживания.
Напомним, неделю назад в Усть-Каменогорск прибыл эвакуационный авиарейс с пассажирами из Таиланда, Индонезии и Вьетнама. Среди них были не только казахстанцы, но и граждане России и Кыргызстана. После проверки на коронавирус всех прибывших отправили по домам, организовав автобусные перевозки.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства