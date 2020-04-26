Коронавирус не выявили у сорока казахстанцев, вернувшихся из Минска

Кокшетау. 23 апреля. Kazakhstan Today - У прилетевших из Минска пассажиров коронавирус не подтвердился, передает Kazakhstan Today.

20 апреля из Минска в аэропорт Кокшетау прибыл репатриационный рейс. На борту самолета находились 40 казахстанцев, которые в силу разных обстоятельств оказались за рубежом. В их числе были и трое жителей Акмолинской области", - сообщили в областном оперштабе.

По официальным данным прибытие самолета сопровождалось усиленными мерами безопасности. После проведения всех необходимых санитарно- эпидемиологических мероприятий пассажиры были помещены в санаторий для людей с бронхолегочными заболеваниями в поселке Бурабай.

Отмечается, что выбор санатория был обусловлен наличием профессионального коллектива, имеющего соответствующий опыт работы.

По словам одного из пациентов, в медицинском учреждении хорошие условия содержания. Отмечен был и высокий профессионализм сотрудников.

Коллектив работал слаженно, все четко объясняли. Мы приехали уставшие, долго летели, до этого ночь не спали. Когда приехали, нас встретили доброжелательно. У нас быстро взяли анализы, расселили по комнатам. Я думаю, что коллектив в такой непростой ситуации отработал на хорошем уровне. Спасибо вашему руководству и всем тем, кто нас встречал", - отметил транзитник.

У всех прибывших анализ на наличие опасной инфекции оказался отрицательным.

Для всех пассажиров рейса акиматом области был организован транспорт для доставки их до мест проживания.





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