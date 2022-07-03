Котенка выбросили из машины прямо под колеса автомобиля в Мангистауской области

АКТАУ. 2 ИЮЛЯ - В Мангистауской области на видеорегистратор попал инцидент, на котором видно, как из автомобиля, проезжающего по наплоенной машинами дороге, выбрасывают котенка прямо под колеса грузовика, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Инцидент был зафиксирован видеорегистратором одного из участников дорожного движения сегодня, 1 июля, около 10 утра в Мунайлинском районе у дачного массива "Татьяна", сообщает региональное издание Lada.kz

На кадрах видно, как пассажир одного из легковых автомобилей выбрасывает котенка посреди проезжей части. В этот момент рядом оказывается грузовик, под колесами которого животное успевает пробежать. Но котенка все же сбивает другой движущийся по этой трассе легковой автомобиль. На видео видно также, что впоследствии у котенка получается встать после наезда, но дальнейшая его судьба и состояние неизвестны.

К сожалению, из-за плохого качества видео номер транспорта установить не удалось. Но надеюсь, что полицейские смогут отследить этих нелюдей по камерам наружного наблюдения и наказать по всей строгости за жестокое обращение с животным", - сообщил очевидец.



