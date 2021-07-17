КУЗР оспорит в суде законность строительства ЖК возле Погрангородка в Алматы

Фото из соцсетей

АЛМАТЫ. 16 ИЮЛЯ - Глава Комитета по управлению земельными ресурсами Мурат Темиржанов сообщил о том, что разрешение акимата Алматы на строительство ЖК возле Научного центра акушерства, гинекологии и перинатологии было выдано с нарушениями. В настоящее время КУЗР готовится в судебном порядке требовать отмены договора покупки земельного участка под застройку, передает KAZAKHSTAN TODAY.

О том, что законность строительства ЖК по адресу: проспект Достык, 125, будет оспорена, сообщила депутат мажилиса Ирина Смирнова. Она также опубликовала официальный ответ главы КУЗР.

На основании поступивших от жителей Погрангородка Алматы заявлений в администрацию президента РК, Генеральную прокуратуру РК 24 июня текущего года комитетом по управлению земельными ресурсами в отношении акимата Алматы и управления земельных отношений проведены внеплановые проверки. По результатам проведённой проверки установлено, что акиматом города при вынесении постановления от 13 декабря 2003 года №5/707-260 грубо нарушены пункт 2 статьи 39 Земельного кодекса", - говорится в ответе.

По результатам проверки в акимат Алматы внесено предписание об устранении нарушений требований земельного законодательства в части принятия мер по устранению и недопущению впредь подобных нарушений, а также о принятии мер по привлечению к ответственности лиц, допустивших нарушения. На исполнение предписания акимату дан один месяц.

В настоящее время КУЗРом готовятся необходимые материалы в судебные органы для отмены постановления акимата и договоров купли-продажи вышеуказанного земельного участка", - проинформировал Мурат Темиржанов.

Отметим, что накануне у места планируемого строительства прошел митинг жителей города, которые потребовали сохранить парк и прекратить уплотнительную застройку.

По данным управления городского планирования и урбанистики, целевое назначение участка: строительство многофункционального жилого комплекса с объектами обслуживания населения. Данный объект принадлежит юридическому лицу на праве частной собственности. В рамках оказания государственных услуг выдали собственнику предпроектную документацию (архитектурно-планировочное задание и согласованный эскизный проект) на проектирование МЖК с объектами обслуживания населения", - проинформировали ранее в акимате города.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства