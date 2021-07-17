КУЗР оспорит в суде законность строительства ЖК возле Погрангородка в Алматы

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О том, что законность строительства ЖК по адресу: проспект Достык, 125, будет оспорена, сообщила депутат мажилиса Ирина Смирнова. Она также опубликовала официальный ответ главы КУЗР.
На основании поступивших от жителей Погрангородка Алматы заявлений в администрацию президента РК, Генеральную прокуратуру РК 24 июня текущего года комитетом по управлению земельными ресурсами в отношении акимата Алматы и управления земельных отношений проведены внеплановые проверки. По результатам проведённой проверки установлено, что акиматом города при вынесении постановления от 13 декабря 2003 года №5/707-260 грубо нарушены пункт 2 статьи 39 Земельного кодекса", - говорится в ответе.
По результатам проверки в акимат Алматы внесено предписание об устранении нарушений требований земельного законодательства в части принятия мер по устранению и недопущению впредь подобных нарушений, а также о принятии мер по привлечению к ответственности лиц, допустивших нарушения. На исполнение предписания акимату дан один месяц.
В настоящее время КУЗРом готовятся необходимые материалы в судебные органы для отмены постановления акимата и договоров купли-продажи вышеуказанного земельного участка", - проинформировал Мурат Темиржанов.
Отметим, что накануне у места планируемого строительства прошел митинг жителей города, которые потребовали сохранить парк и прекратить уплотнительную застройку.
Ранее сообщалось, что вблизи Научного центра акушерства и гинекологии, где когда-то был расположен лесопарк, планируется возведение жилого комплекса. Из-за уничтожения зеленого массива возник скандал, но виновные так и не были названы. Позднее управление городского планирования и урбанистики согласовало с владельцем участка эскизный проект строительства 3-этажного элитного жилого комплекса.
По данным управления городского планирования и урбанистики, целевое назначение участка: строительство многофункционального жилого комплекса с объектами обслуживания населения. Данный объект принадлежит юридическому лицу на праве частной собственности. В рамках оказания государственных услуг выдали собственнику предпроектную документацию (архитектурно-планировочное задание и согласованный эскизный проект) на проектирование МЖК с объектами обслуживания населения", - проинформировали ранее в акимате города.
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