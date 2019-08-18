Лагерь, где били детей, работал с нарушениями - МОН

Нур-Султан. 17 августа. Kazakhstan Today - В Министерстве образования и науки прокомментировали инцидент в зоне отдыхе "Сункар" в Туркестанской области, где воспитатель побила четырех детей, передает Kazakhstan Today.

Во-первых, все факты насилия в отношении детей должны жестко пресекаться. Во-вторых, по информации местных исполнительных органов, данная зона отдыха работала без заключения санитарно-эпидемиологических служб. В-третьих, данная зона отдыха не включена в перечень лагерей области, так как значился как частная зона отдыха", - написал в соцсети советник министра образования и науки по вопросам взаимодействия со СМИ Ерболат Мухамеджан.

Также выявлено, что по результатам конкурса в государственных закупках в зоне отдыха отдыхали более 800 учащихся Толебийского и Шардаринского районов.

Как без соответствующих документов зона отдыха участвовала в конкурсе, будет выясняться", - отметил советник министра.

Кроме того, по его информации, в отношении воспитателя ведутся следственные мероприятия. По данному факту выявлен ряд нарушений.

Будут организованы проверки, ситуация на персональном контроле ответственных государственных органов. О результатах проверок будет сообщаться", - заключил Мухамеджан.

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