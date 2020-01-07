Медики рассказали о состоянии попавшего в ДТП водителя троллейбуса в Алматы

Алматы. 6 января. Kazakhstan Today - В управлении общественного здоровья рассказали о состоянии водителя троллейбуса, который потерял сознание за рулем и сбил пешехода, передает Kazakhstan Today.

Пациент был доставлен бригадой скорой помощи в Городскую клиническую больницу №7, пишет inAlmaty.kz

При обследовании врачами выставлен диагноз: синдром Мэллори-Вейса, осложненный кровотечением. Врачами были проведены все соответствующие мероприятия, проведена компьютерная томография головного мозга. Водитель осмотрен травматологом, нейрохирургом, хирургом. В результате черепно-мозговая травма исключена", - рассказали в управлении общественного здоровья города.

В настоящее время состояние пациента стабильно тяжелое, находится в хирургическом отделении. Всю необходимую медицинскую помощь получает в полном объёме.

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