Алматы. 6 января. Kazakhstan Today - В полиции Алматы прокомментировали смертельное ДТП с участием троллейбуса, передает Kazakhstan Today.

"В Алматы минувшим вечером водитель троллейбуса совершил дорожно-транспортное происшествие , повлекшее смерть человека. Во время управления троллейбусом по улице Сатпаева, не доезжая улицы Розыбакиева, в связи с резким ухудшением здоровья водитель совершил столкновение с тремя припаркованными автомобилями на проезжей части, затем выехал на тротуар, где совершил наезд на пешехода, который от полученных травм скончался на месте происшествия. Проводится досудебное расследование по части 3 статьи 345 УК РК (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - сообщили в департаменте полиции Алматы.

По информации полиции, водителя троллейбуса после ДТП доставили в реанимационное отделение в одну из больниц города Алматы.

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