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В Алматы водитель троллейбуса сбил насмерть пешехода

06.01.2020, 09:57 9937
В Алматы водитель троллейбуса сбил насмерть пешехода
Фото: https://www.inalmaty.kz/
Алматы. 6 января. Kazakhstan Today - Поздно вечером 5 января в Алматы водитель троллейбуса, находясь в бессознательном состоянии, сбил насмерть пешехода, передает Kazakhstan Today.
 

Вчера, 5 января, около 23.20, водитель троллейбуса ехал по Сатпаева в восточном направлении в сторону парка. Не доезжая до улицы Розыбакиева, у него поднялось давление и он потерял сознание, резко ушел вправо, врезался в припаркованные Lexus GS300 и Honda Accord, далее, выехав на тротуар, водитель сбил пешехода", - рассказали в ТОО "Алматыэлектротранс".

 
На место прибыли сотрудники полиции, представители компании-перевозчика, скорой помощи и ЧС.
 
Прибывшие медики оказали медицинскую помощь пешеходу, однако от полученных травм мужчина скончался на месте. Водитель был доставлен в городскую клиническую больницу. 
 

Семье погибшего будет выплачена компенсация", - добавили в организации.


Напомним, в Темиртау с участием бывшего полицейского произошло смертельное ДТП, в результате которого погибла 29-летняя женщина.
 

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