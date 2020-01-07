В Алматы водитель троллейбуса сбил насмерть пешехода

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Вчера, 5 января, около 23.20, водитель троллейбуса ехал по Сатпаева в восточном направлении в сторону парка. Не доезжая до улицы Розыбакиева, у него поднялось давление и он потерял сознание, резко ушел вправо, врезался в припаркованные Lexus GS300 и Honda Accord, далее, выехав на тротуар, водитель сбил пешехода", - рассказали в ТОО "Алматыэлектротранс".
На место прибыли сотрудники полиции, представители компании-перевозчика, скорой помощи и ЧС.
Прибывшие медики оказали медицинскую помощь пешеходу, однако от полученных травм мужчина скончался на месте. Водитель был доставлен в городскую клиническую больницу.
Семье погибшего будет выплачена компенсация", - добавили в организации.
Напомним, в Темиртау с участием бывшего полицейского произошло смертельное ДТП, в результате которого погибла 29-летняя женщина.
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