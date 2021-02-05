МИД: Из Сирии возвращены 12 казахстанцев, в том числе семеро детей

В составе группы - четверо мужчин, женщина и семеро детей, включая двух сирот. В соответствии с национальным законодательством и международными обязательствами, лица, участвовавшие в террористической деятельности, будут привлечены к уголовной ответственности. Дети-сироты передаются на попечение ближайших родственников, государством будет оказана вся необходимая помощь. Женщина и дети будут включены в программы реабилитации и ресоциализации", - сообщили в пресс-службе МИД РК.
В ведомстве напомнили, что санкционированная президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым операция по репатриации граждан из зон террористической активности стала продолжением операции "Жусан", начатой по инициативе Первого Президента - Елбасы Нурсултана Назарбаева.
Ранее сообщалось, что опыт Казахстана по репатриации детей из зон конфликта обсудили в Совбезе ООН. Напомним, в Казахстан в рамках операции "Жусан" из стран с террористической активностью возвращено 163 женщин - гражданок РК.
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