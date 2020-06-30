В рамках операции "Жусан" из стран с террористической активностью в РК вернулись 163 казахстанки

Нур-Султан. 29 июня. Kazakhstan Today - В Казахстан в рамках операции " Жусан " из стран с террористической активностью возвращено 163 женщин - гражданок РК, передает Kazakhstan Today.

Как сообщила министр информации и общественного развития Казахстана Аида Балаева на брифинге в Службе центральных коммуникаций при президенте РК, 144 из 163 женщин, возвращенных в Казахстан в рамках операции "Жусан", отказались от радикальных религиозных взглядов, а отдельные из них полностью перешли на светский образ жизни.

По словам Балаевой, в рамках продвижения светских ценностей среди населения, сохранения межконфессионального согласия и профилактики религиозного экстремизма в 2019 году проведено более 50 тысяч мероприятий с охватом в 3 млн человек. Основной упор в данной работе делается на работу информационно-разъяснительных групп, в составе которых 300 квалифицированных специалистов.

Для повышения эффективности данных структур в текущем году планируется увеличение количества специалистов до 500 человек, а также проведение переподготовки 1200 лекторов", - отметила Аида Балаева.

По ее информации, в рамках контрпропаганды идеологии религиозного экстремизма в социальных сетях, электронных СМИ и на других интернет-площадках в 2019 году проанализировано содержание более 5,3 тыс. интернет-ресурсов. 3,2 тыс. из них содержали материалы противоправного характера и были своевременно заблокированы.

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