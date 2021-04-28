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Минфин: Законность приобретения отраженного в декларации имущества физлиц не будут проверять до 2025 года

27.04.2021 11719
Минфин: Законность приобретения отраженного в декларации имущества физлиц не будут проверять до 2025 года
Фото: rus.azattyq-ruhy.kz
НУР-СУЛТАН. 27 АПРЕЛЯ - Министр финансов Казахстана Ерулан Жамаубаев рассказал на заседании правительства, какие данные нужно вносить в декларацию физическим лицам, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Министр отметил, что для удобства граждан при сдаче деклараций своевременно были приняты меры по расширению инфраструктуры госкорпорации "Правительство для граждан". 
 
Налоговую декларацию можно предоставить на бумажном носителе в ЦОНы, органы госдоходов либо через почтовые отделения. 
 
Фронт-офисы госкорпорации оборудованы сектором самообслуживания "Connection Point". 
 
Также реализованы электронные сервисы по сдаче деклараций через Кабинет налогоплательщика, веб-портал "Электронного правительства" и мобильное приложение "Е-Salyq Azamat". 
 
Министр считает, что принятые меры позволяют своевременно организовать прием налоговых деклараций физических лиц в период всеобщего декларирования.
 
Жамаубаев напомнил, что для разъяснения положений всеобщего декларирования действует контакт-центр. Также на веб-портале КГД создан раздел "Всеобщее декларирование", где размещена необходимая информация и сборник ответов по наиболее часто задаваемым вопросам.
 
Для упрощения декларирования приняты законодательные меры по уточнению перечня имущества, подлежащего декларированию и исключению обязательства по предоставлению ежегодной краткой декларации. 
 
Как сообщил Жамаубаев, отныне гражданам не нужно отражать в декларации имущество, зарегистрированное в госорганах, и информацию о деньгах в банках второго уровня. Эти данные в автоматическом режиме поступают в интегрированную базу данных министерства. 
 
При вхождении в систему всеобщего декларирования представляется "входная" декларация об активах и обязательствах. 
 
Срок предоставления декларации: 
 
- на бумажном носителе - не позднее 15 июля; 
 
- в электронном виде - не позднее 15 сентября. 
 
Декларация предусматривает сведения о транспортных средствах, долях участия в юридическом лице, недвижимости, зарегистрированных в иностранном государстве и денежных средствах в иностранных банках. Также декларация содержит данные об имуществе в Республике Казахстан и за ее пределами. В том числе: ценные бумаги; доля в жилом здании; инвестиционное золото; объекты интеллектуальной собственности, авторское право; наличные деньги, в пределах 10 000-кратного МРП; дебиторская/кредиторская задолженность; другое имущество стоимостью свыше 1000-кратного МРП.
 
Лица, вошедшие в систему всеобщего декларирования, в последующем должны предоставлять декларацию о доходах и имуществе. При этом декларацию о доходах и имуществе можно не предоставлять, если у физлица не было движения по активам и доходам. 
 

По итогам сдачи "входной" декларации будет проведен камеральный контроль предоставленных деклараций. Затем будут приняты меры по совершенствованию законодательства и доработке информационных систем", - уточнил министр.

 
Для категорирования физических лиц с применением Системы управления рисками (СУР) внесены необходимые изменения в нормативные акты министерства. 
 
СУР основана на следующих критериях: 
 
- наличие зарубежных активов и счетов, не отраженных в декларации о доходах и имуществе физлиц; 
 
- увеличение активов на сумму, превышающую совокупный годовой доход физлица в два и более раз; 
 
- многократный ввоз в РК товаров для личного пользования, приобретенных в зарубежных интернет-магазинах; 
 
- нарушения, выявленные по результатам камерального контроля, то есть наличие неисполненных уведомлений. 
 
Отмечается, что до 2025 года физические лица не подлежат проверке по вопросам законности приобретения имущества, находящегося на территории Республики Казахстан, а также других активов, отраженных в декларации при их вхождении в систему всеобщего декларирования. 
 

На сегодняшний день в рамках первого этапа декларирования налоговую отчетность представили свыше 437 тыс. человек. Это 91% от запланированного показателя", - сказал глава Минфина.

 
По его информации, наиболее популярными среди населения способами подачи деклараций являются мобильное приложение "Е-Salyq Azamat" и Кабинет налогоплательщика. На их долю приходится порядка 95% всех принятых деклараций. 

Напомним, с 1 января 2021 года стартовал первый этап введения всеобщего декларирования для государственных служащих и приравненных к ним лиц. С 2023 года начнут подавать декларации работники госучреждений и квазигоссектора и их супруги, с 2024 года - руководители и учредители юридических лиц, а также индивидуальные предприниматели и их супруги, с 2025 года - оставшиеся категории граждан
 

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