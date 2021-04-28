Минфин: Законность приобретения отраженного в декларации имущества физлиц не будут проверять до 2025 года

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НУР-СУЛТАН. 27 АПРЕЛЯ - Министр финансов Казахстана Ерулан Жамаубаев рассказал на заседании правительства, какие данные нужно вносить в декларацию физическим лицам , передает KAZAKHSTAN TODAY.

Министр отметил, что для удобства граждан при сдаче деклараций своевременно были приняты меры по расширению инфраструктуры госкорпорации "Правительство для граждан".

Налоговую декларацию можно предоставить на бумажном носителе в ЦОНы, органы госдоходов либо через почтовые отделения.

Фронт-офисы госкорпорации оборудованы сектором самообслуживания "Connection Point".

Также реализованы электронные сервисы по сдаче деклараций через Кабинет налогоплательщика, веб-портал "Электронного правительства" и мобильное приложение "Е-Salyq Azamat".

Министр считает, что принятые меры позволяют своевременно организовать прием налоговых деклараций физических лиц в период всеобщего декларирования.

Жамаубаев напомнил, что для разъяснения положений всеобщего декларирования действует контакт-центр. Также на веб-портале КГД создан раздел "Всеобщее декларирование", где размещена необходимая информация и сборник ответов по наиболее часто задаваемым вопросам.

Для упрощения декларирования приняты законодательные меры по уточнению перечня имущества, подлежащего декларированию и исключению обязательства по предоставлению ежегодной краткой декларации.

Как сообщил Жамаубаев, отныне гражданам не нужно отражать в декларации имущество, зарегистрированное в госорганах, и информацию о деньгах в банках второго уровня. Эти данные в автоматическом режиме поступают в интегрированную базу данных министерства.

При вхождении в систему всеобщего декларирования представляется "входная" декларация об активах и обязательствах.

Срок предоставления декларации:

- на бумажном носителе - не позднее 15 июля;

- в электронном виде - не позднее 15 сентября.

Декларация предусматривает сведения о транспортных средствах, долях участия в юридическом лице, недвижимости, зарегистрированных в иностранном государстве и денежных средствах в иностранных банках. Также декларация содержит данные об имуществе в Республике Казахстан и за ее пределами. В том числе: ценные бумаги; доля в жилом здании; инвестиционное золото; объекты интеллектуальной собственности, авторское право; наличные деньги, в пределах 10 000-кратного МРП; дебиторская/кредиторская задолженность; другое имущество стоимостью свыше 1000-кратного МРП.

Лица, вошедшие в систему всеобщего декларирования, в последующем должны предоставлять декларацию о доходах и имуществе. При этом декларацию о доходах и имуществе можно не предоставлять, если у физлица не было движения по активам и доходам.

По итогам сдачи "входной" декларации будет проведен камеральный контроль предоставленных деклараций. Затем будут приняты меры по совершенствованию законодательства и доработке информационных систем", - уточнил министр.

Для категорирования физических лиц с применением Системы управления рисками (СУР) внесены необходимые изменения в нормативные акты министерства.

СУР основана на следующих критериях:

- наличие зарубежных активов и счетов, не отраженных в декларации о доходах и имуществе физлиц;

- увеличение активов на сумму, превышающую совокупный годовой доход физлица в два и более раз;

- многократный ввоз в РК товаров для личного пользования, приобретенных в зарубежных интернет-магазинах;

- нарушения, выявленные по результатам камерального контроля, то есть наличие неисполненных уведомлений.

Отмечается, что до 2025 года физические лица не подлежат проверке по вопросам законности приобретения имущества, находящегося на территории Республики Казахстан, а также других активов, отраженных в декларации при их вхождении в систему всеобщего декларирования.

На сегодняшний день в рамках первого этапа декларирования налоговую отчетность представили свыше 437 тыс. человек. Это 91% от запланированного показателя", - сказал глава Минфина.

По его информации, наиболее популярными среди населения способами подачи деклараций являются мобильное приложение "Е-Salyq Azamat" и Кабинет налогоплательщика. На их долю приходится порядка 95% всех принятых деклараций.





Напомним, с 1 января 2021 года стартовал первый этап введения всеобщего декларирования для государственных служащих и приравненных к ним лиц. С 2023 года начнут подавать декларации работники госучреждений и квазигоссектора и их супруги, с 2024 года - руководители и учредители юридических лиц, а также индивидуальные предприниматели и их супруги, с 2025 года - оставшиеся категории граждан

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