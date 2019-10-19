Минздрав направил в правоохранительные органы результаты проверки в медвузе ЗКО

Нур-Султан. 18 октября. Kazakhstan Today - Аудиторская проверка Министерства здравоохранения выявила в медицинском университете Западно-Казахстанской области ряд нарушений, передает Kazakhstan Today.
В Министерстве здравоохранения Республики Казахстан состоялось заседание Совета по государственному аудиту и рискам, на котором были рассмотрены итоги внепланового государственного аудиторского мероприятия, проведенного в НАО "Западно-Казахстанский медицинский университет имени Марата Оспанова".
Департаментом внутреннего аудита были отмечены нарушения по проведенному аудиторскому мероприятию. По результатам рассмотрения, Советом принято решение направить материалы в правоохранительные органы в связи с установленными в университете нарушениями по необоснованному списанию товарно-материальных ценностей, по принятым товарам, работам и услугам, не соответствующим условиям гражданско-правовых сделок, по некачественному строительству стадиона "Жастар-Арена" и по нарушениям трудового законодательства", - сообщили в пресс-службе Минздрава.
В ведомстве напомнили, что 15 августа 2018 года между Минздравом и Агентством Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции был подписан Меморандум о сотрудничестве. Документом предусмотрено оперативное реагирование и передача материалов в органы по противодействию коррупции, по которым усматриваются подозрения на коррупционное правонарушение.
Напомним, ранее антикоррупционная служба обратила внимание Минздрава на проблему продажи медсправок.
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