Антикоррупционная служба обратила внимание Минздрава на проблему продажи медсправок

Фото: astana.gov.kz

Нур-Султан. 18 июля. Kazakhstan Today - Сегодня в Агентстве по противодействию коррупции обсудили итоги анализа коррупционных рисков в деятельности Национального центра экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий Министерства здравоохранения, передает Kazakhstan Today.

Первый заместитель председателя Агентства Олжас Бектенов поднял вопросы обеспечения бесплатными лекарственными средствами, выдачи фиктивных медицинских справок, санитарных книжек, больничных листов, оказания медицинских услуг и другие.

Центр экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий" фактически превратился в контролирующую структуру, но при этом его полномочия, процедуры проверок абсолютно не регламентированы. Это создает высокие риски коррупции", - отметил Бектенов.

По его словам, на сайтах OLX, Satu.kz масса объявлений о продаже медсправок, что говорит как о спросе со стороны населения, так и о наличии предложения со стороны медработников.

Бектенов подчеркнул, что контроль над этой ситуацией должны вести и Минздрав, и территориальные департаменты Антикоррупционной службы.

Вроде бы вопрос такой мелкий и повседневный, но из таких фактов складывается общее мнение, что у нас все покупается и все продается. С этим надо бороться. Я уже не говорю о том, что с этими справками и больные люди, и с психическими отклонениями, бывает, на работу устраиваются, документы получают. Пока порядок не наведем, это будет продолжаться", - сказал Бектенов.

Проблему признал вице-министр здравоохранения РК Камалжан Надыров. Он сообщил, что для решения вопроса с покупкой и продажей справок планируется оцифровать некоторые процессы, чтобы гражданам не нужно было обращаться за бумажными вариантами справок. Перечень необходимых справок также пересматривается.

По итогам совещания Министерству здравоохранения, Комитету качества и безопасности товаров и услуг, Наццентру экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий и местным исполнительным органам даны рекомендации по устранению имеющихся проблемных вопросов в сфере обеспечения лекарственными средствами и оказания медицинских услуг.









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