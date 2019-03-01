Кызылорда. 28 февраля. Kazakhstan Today - Треть исследованных в Кызылорде медсправок оказались фиктивными, сообщил руководитель департамента Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции по Кызылординской области Абзал Мухимов, передает Kazakhstan Today.

По итогам мониторинга, проведенного совместно с областным управлением здравоохранения, установлено, что из исследованных 164 медицинских справок №086/у 53 справки оказались фиктивными. По данному факту документы направлены в органы внутренних дел для принятия процессуального решения. В настоящее время по данному факту органами внутренних дел ведутся проверки", - сказал Мухимов на совместной коллегии ведомства с участием других госорганов, представителей общественности, СМИ и блогеров.

В ходе мониторинга, проведенного методом "тайный покупатель", выявлен и факт изготовления поддельных санитарных книжек. Информация об этом также направлена в компетентные органы для принятия процессуального решения.

В настоящее время проектным офисом "Акмешіт - адалдык аланы", который создан в целях искоренения бытовой коррупции, проводится анализ необходимости ведения адресных справок, медицинских справок формы №083 и №086. По результатам анализа планируется внести предложения по исключению справок некоторых видов. В большинстве случаев эти справки не влияют на принятие определенного решения", - отметил руководитель департамента АДГСПК по региону.

Если в 2017 году организациями здравоохранения области было выдано 11 450 медицинских справок №086, то в 2018 году этот показатель увеличился в 2,5 раза и составил 28 529 экземпляров.

Создана широкая сеть изготовления фиктивных справок", - подчеркнули в пресс-службе ведомства.

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