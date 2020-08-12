Мурал Абая появится в Алматинской области

Талдыкорган. 11 августа. Kazakhstan Today - По случаю празднования 175-летия Абая Кунанбаева в Талдыкоргане готовят мурал великому поэту, композитору, основоположнику казахской письменной литературы, передает Kazakhstan Today.

На сегодняшний день художники нанесли портрет и в скором времени собираются покрыть его масляными красками. Над граффити-портретом трудится молодая творческая команда. Художники и ранее создавали актуальные арт-проекты на фасадах многоэтажных домов города.

Это будет граффити с изображением Абая и его великих мыслей. Для этого мы используем стилистическую иллюстрацию. Да, работа кропотливая, но оно того стоит. Это, во-первых, искусство. Во-вторых, это достояние, это Абай. Люди должны видеть, узнавать", - поделился автор проекта Еркегали Имангали.

Молодые художники также рассказали, что расписывать стены многоэтажек они планируют до 30 августа нынешнего года. Тематика разная. Другие их работы будут посвящены героям современности, в том числе медикам, продолжающим бороться с COVID-19, а также 1150-летию великого мыслителя аль-Фараби.

Стоит отметить, что данный проект реализуется в рамках программной статьи Елбасы "Рухани жангыру".

Также в Алматинской области на 10 августа запланирован ряд культурных мероприятий, посвящённых 175-летию Абая.

В их числе онлайн-вечер стихов поэта, возложение цветов к памятнику Абая Кунанбайулы, презентация книги "Адамзаттын Абайы" и многое другое.

Абай - великая личность народа. И мы всегда должны помнить, что он сделал для своего народа, для страны. Решение обозначить 10 августа Днем Абая -очень хорошее решение. Сегодня все запланированные мероприятия, в связи с карантином, проходят в онлайн формате", - рассказал руководитель управления культуры, архивов и документации Алматинской области Марлен Кольбаев.

Напомним, день 10 августа в Казахстане был объявлен Днем Абая. Дата была внесена в календарь праздничных дат Республики Казахстан.

В этом году многие мероприятия, посвященные Абаю, в связи со вспышкой коронавируса проходили в онлайн-формате

В рамках празднования 175-летия великого мыслителя Государственный историко-культурный и литературно-мемориальный заповедник-музей Абая "Жидебай-Борили" разработал специальную культурную программу "Хаким Абай". Также проходит работа международной научно-практической онлайн-конференции "Хаким Абай и ХХІ век: беседа с будущим". В работе конференции принимают участие известные ученые-абаеведы, академик Академии литературы РФ Пряхин, представители культурных и учебных заведений.

Вниманию интернет-пользователей в течение дня будут представлены видеоэкскурсии по дому-музею Абая, мавзолею "Абай-Шакарим", информационные видеоролики об экспонатах музея.

В рамках юбилея поэта на родине Абая проводится научная реставрация и музеефикация объектов историко-культурного наследия, связанных с именем поэта.

Также дан старт онлайн-фестивалю социальных роликов и короткометражных фильмов "Абайдын мурасы - адамзат казынасы", который направлен на выявление талантливых и одаренных личностей и создаст для казахстанцев возможность творческого общения и объединения.

Только за вчерашний день по всей стране прошло порядка 100 мероприятий.

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