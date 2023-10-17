16.10.2023, 08:45 59121
МВД Казахстана планирует снизить цены за ускоренную выдачу документов
Фото: Depositphotos
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Астана. 16 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство внутренних дел РК подготовило проект приказа "О внесении изменения в приказ министра внутренних дел РК от 22 февраля 2018 года № 143 "Об утверждении прейскуранта цен на услугу по выдаче в ускоренном порядке документов, удостоверяющих личность, оказываемую республиканским государственным предприятием на праве хозяйственного ведения". Документ опубликован на портале "Открытые НПА".
Согласно проекту приказа планируется снизить цены на услугу по выдаче в ускоренном порядке документов, удостоверяющих личность, в связи со скорректированными Агентством по защите и развитию конкуренции РК в сторону снижения ценами на услуги.
Напомним, в настоящее время цены на услугу составляют:
для городов Астаны, Алматы, Актобе, Шымкента:
1-я категория срочности - до 1 рабочего дня составляет 4983 тенге, 2-я категория срочности - до 3 рабочих дней 2752 тенге;
для областных центров:
1-я категория срочности - до 3 рабочих дней - 4983 тенге, 2-я категория срочности - до 5 рабочих дней - 2752 тенге;
для районов и городов областей:
3-я категория - до 7 рабочих дней - 1116 тенге.
Ранее в МВД рассказали, как будет действовать норма об обязательной дактилоскопии с 2024 года.
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17.10.2023, 10:19 1576
В Казахстане планируют установить уровни владения казахским языком
Национальный центра тестирования РК будет проводить тестирование и выдавать соответствующие сертификаты
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Астана. 17 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В столице прошел расширенный Научно-технический совет по стандартизации, где рассматривались проекты национальных стандартов РК, в том числе были одобрены проекты по Коммуникативным языковым компетенциям владения казахским языком по уровням. Об этом сообщили в пресс-службе Минторговли и интеграции РК.
Как пояснили в ведомстве, основная цель стандарта заключается в установлении уровня владения казахским языком, после чего Национальный центра тестирования РК будет проводить тестирование и выдавать соответствующие сертификаты.
С принятием закона "О языках в Республики Казахстан", разработанные стандарты оказываются крайне необходимыми, так как они приводят работу в соответствие с четкими регламентами и требованиями", - отметил депутат мажилиса РК Казыбек Иса.
Обязательное тестирование будут проходить следующие категории:
- студенты, поступающие в магистратуру и докторантуру;
- сотрудники, включенные в кадровый резерв органа "А" государственной административной службы;
- абитуриенты, претендующие на международную стипендию "Болашак";
- студенты, претендующие на поступление в Академию Комитета национальной безопасности Республики Казахстан;
- преподаватели "Назарбаевской интеллектуальной школы".
Разработчиком является КазСтандарт, предполагаемая дата введения в действие 1 января 2024 года", - уточнили в министерстве.
Ранее глава государства заявил, что дальнейшее развитие казахского языка всегда будет в числе приоритетных задач.
16.10.2023, 18:11 39166
В МИД рассказали, как будут вывозить граждан Казахстана из сектора Газа
Фото: Xinhua
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Астана. 16 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Официальный представитель Министерства иностранных дел Айбек Смадияров в ходе брифинга рассказал, как будут вывозить граждан Казахстана из сектора Газа.
Ситуация в секторе Газа остается очень сложной. Наши дипломаты ежедневно проводят переговоры с местными властями по возможному выезду соотечественников и членов их семей из сектора Газа в Египет через пропускной пункт Рафах. На сегодня мы имеем информацию о том, что в секторе Газа находятся 67 граждан Республики Казахстан с документами. И вместе с членами семей это более 100 человек", - цитирует tengrinews.kz Айбека Смадиярова.
По его словам, проблема в том, что у некоторых казахстанцев и членов их семей - иностранных граждан отсутствуют какие-либо документы. Эти и другие организационные вопросы также прорабатываются казахстанскими дипломатами, сообщает sputnik.kz.
Посольства Казахстана в Израиле, Египте и Иордании ведут мониторинг текущего местонахождения граждан Казахстана, а также прорабатывают возможные пути выезда в безопасные зоны. На постоянной основе обновляются актуальные контакты для связи с соотечественниками. Сведений о погибших и раненых среди граждан Казахстана не зафиксировано", - добавил он.
Напомним, в связи с нестабильной ситуацией казахстанские авиакомпании приостановили сообщение с Израилем.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС "Бригады Аль-Кассам" объявило об операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.
Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 1 тысячу. Согласно последним данным палестинского Минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа возросло до 900, сообщает РИА Новости.
16.10.2023, 16:41 44241
Ушел из жизни композитор Геннадий Гладков
Ему шел 89-й год
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Москва. 16 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Народный артист России, советский и российский композитор Геннадий Гладков ушел из жизни на 89-м году.
О кончине композитора сообщил РИА Новости его помощник Малик Аминов.
Дома, просто дома ушел спокойно", - сказал Аминов.
Геннадий Гладков написал музыку к таким анимационным фильмам, как "Малыш и Карлсон", "Ну, погоди!", "Голубой щенок", "Как львенок и черепаха пели песню" и многим другим. Также его произведения можно услышать в фильмах "12 стульев", "Обыкновенное чудо", "Джентльмены удачи", "Собака на сене", "Новогодние приключения Маши и Вити" и других. Помимо этого, композитор сочинял музыку и для театральных постановок.
Напомним, в сентябре ушел из жизни великий поэт-песенник Николай Добронравов.
16.10.2023, 15:20 47036
Кайрат Боранбаев передал государству гостиничный комплекс стоимостью 1,4 млрд тенге
Фото: Кадр из видео
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Астана. 16 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Осужденный казахстанский олигарх Кайрат Боранбаев передал государству гостиничный комплекс в городе Астане, сообщает Агентство по финансовому мониторингу Республики Казахстан.
Компаниями бизнесмена Кайрата Боранбаева подано соответствующие заявления в Комитет государственного имущества о добровольной передаче в доход государства гостиничного комплекса Comfort Hotel Astana стоимостью свыше 1,4 млрд тенге, сообщили в ведомстве.
Данный гостиничный комплекс площадью более 5 тыс. кв. м имеет годовой оборот почти 900 млн тенге. Данный объект в соответствии с действующим законодательством планируется использовать в социальных целях с организацией досуговых, реабилитационных и образовательных центров", - пояснили в агентстве.
Отмечается, что работа по возврату активов продолжается.
Напомним, в Минфине рассказали, что будет с конфискованным имуществом Кайрата Боранбаева.
Акционеры Phystech II передали 100% простых акций компании государству. По состоянию на 3 октября 2023 года держателем акций предприятия являлось ТОО "КазСтройПроект-А". По данным СМИ, ранее акционером компании было ТОО "Холдинговая компания "КазТурбоРемонт". Его владельцем был бизнесмен Кайрат Боранбаев.
Напомним, Кайрата Боранбаева приговорили к шести годам лишения свободы, тем самым сократив на два года ранее оглашенный приговор. Он признан виновным в хищении средств при импорте российского газа.
15.10.2023, 11:34 98416
Карта проблемных вопросов фермеров появится в Казахстане
Фото: Минсельхоз РК
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Астана. 15 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Глава Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан Айдарбек Сапаров поручил отраслевым департаментам создать карту проблемных вопросов фермеров с указанием конкретных сроков по их решению и ответственных за это сотрудников, сообщает пресс-служба ведомства.
На встрече министра и представителей сельскохозяйственного бизнеса практически всеми была отмечена проблема логистики при отгрузке сельхозпродукции (нехватка вагонов, их простой, отсутствие планов по отгрузке), вводимые экспортные ограничения, нехватка субсидий, сбои в системе Gosagro, а также необходимость совершенствования системы налогообложения субъектов АПК.
Этот год переломный. Климат сильно поменялся как на юге, так и на севере страны. Все это происходит на фоне растущей конкуренции среди сельхозтоваропроизводителей, а также новых, резонных запросов фермерского сообщества. Будем искать пути решения проблем сообща. Министерство открыто для предложений", - сказал Айдарбек Сапаров.
Ранее сообщалось, что правительство Казахстана окажет поддержку сельхозпроизводителям.
13.10.2023, 18:30 170646
Казахстанские спасатели завершили работы в Афганистане
Фото: МЧС РК
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Астана. 13 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудников МЧС Казахстана, направленные в Афганистан, готовятся к возвращению на место постоянной дислокации, сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.
В связи с завершением полного объема поисково-спасательных работ на вверенном участке принято решение о возврате казахстанского отряда спасателей, направленного для оказания помощи в ликвидации последствий разрушительного землетрясения", - проинформировали в ведомстве.
Сообщается, что возврат сил и средств МЧС Казахстана запланирован 14 октября.
С начала проведения спасательных работ в Афганистане казахстанскими спасателями извлечено тело 1 погибшего ребенка, оказана медицинская помощь 80 местным жителям, проведены разборы завалов 211 фрагментов домов, обследованы 700 участков разрушенных домов в населенном пункте Наиброфи", - проинформировали в пресс-службе.
Также спасатели обследовали палаточный городок, разрушенный сильной пыльной бурей.
По просьбе местных властей оперативной группой казахстанских спасателей и медиков совместно с представителями дипломатического корпуса проведено обследование мест размещения 9 палаточных городков", - добавили в МЧС.
Напомним, в минувшую субботу Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) зафиксировал несколько землетрясений магнитудой 6,4 на западе Афганистана. Эпицентр находился в 40 километрах от города Герата, очаг залегал на глубине 10 километров. Толчки ощущались и в туркменском Ашхабаде. В результате ЧП погибли более 2,5 тысячи человек, пострадали около 10 тысяч. Разрушены более 1300 домов и 6 деревень. Большинство погибших в Герате - женщины и дети, сообщает "Sputnik Афганистан".
Как сообщил Reuters Алаа Абу Зайд, глава отдела чрезвычайных операций ВОЗ, именно они в основном находились в рухнувших домах - землетрясение произошло около 11 утра, когда мужчины были на работе. В больницах, которые он посещал, 2/3 пострадавших составляли женщины и дети.
По его словам, чтобы спасти больше жизней, афганские больницы должны быть лучше оснащены, но внимание мирового сообщества обходит Афганистан стороной, и финансирование гуманитарных программ снизилось до критических отметок.
Представитель Министерства внутренних дел РК Айбек Смадияров сообщил на брифинге, что сведений о погибших и пострадавших казахстанцах в результате землетрясения в Афганистане нет. Он также добавил, что сотрудников посольства Казахстана в Афганистане эвакуировать не будут, они пока останутся на своих местах.
Президент Казахстана поручил оказать гуманитарную помощь Афганистану. В пострадавшие от землетрясения районы отправят продовольственные товары, палатки, медикаменты, предметы одежды и другие вещи первой необходимости. Грузы будут отправлены авиа- и железнодорожным транспортом в ближайшее время. Также Токаев поручил отправить в Афганистан спасательный отряд с кинологами, имеющими опыт разыскивания людей под завалами.
Казахстанские спасатели вылетели в Афганистан 10 октября.
13.10.2023, 14:15 180351
Казахстанский правозащитник подал в суд на "Радио Азаттык"
По словам адвоката, на портале "Радио Азаттык" размещен материал, в котором несколько раз говорится, что Россия управляет ОДКБ
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Астана. 13 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанский правозащитник Алишер Турабаев подал в суд на "Радио Азаттык" за публикацию информации относительно управления Организацией Договора коллективной безопасности.
Казахстанский адвокат на своей странице в соцсетях сообщил, что в статье, вышедшей на портале "Радио Азаттык", несколько раз говорится, что Россия управляет ОДКБ.
И я, как патриот, гражданин своей страны, не согласен с этим. Такая информация публикуется в интернете и распространяется среди тысячи читателей", - возмутился адвокат.
Утверждать, что Россия контролирует ОДКБ, значит, подвергать сомнению суверенитет и независимость других государств - членов организации, убежден правозащитник.
При этом Турабаев добавил, что руководящим органом организации является совет коллективной безопасности, а Казахстан является равноправным членом ОДКБ.
Между тем на портале "Радио Азаттык" подтверждается, что административный суд в Алматы 12 октября приступил к рассмотрению заявления по части 1 статьи 456-2 (Размещение, распространение недостоверной информации) Кодекса об административных правонарушениях.
Радио Азаттык" входит в медиакорпорацию Radio Free Europe/Radio Liberty (Радио Свободная Европа/Радио Свобода, РСЕ/РС) и финансируется за счет гранта конгресса США через агентство США по глобальным СМИ (USAGM).
Ранее сообщалось, что МИД ведет реестр иностранцев, негативно высказывающихся о Казахстане.
Напомним, казахстанский блогер, активист и антифашист Альжан Исмагулов рассказал о том, как появились и как работают в стране западные фонды и их агенты влияния.
13.10.2023, 08:59 185096
Отопительный сезон: на Экибастузской ТЭЦ готовы 5 из 10 котлоагрегатов
Фото: Depositphotos
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Экибастуз. 13 октября. KAZAKHSTAN TODAY - На Экибастузской ТЭЦ готовы 5 из 10 котлоагрегатов. На сегодня в работе 2 из них, 3 в резерве и будут подключены с понижением температуры наружного воздуха ниже нуля. Ремонт еще 5 котлов завершат до конца октября. Глава региона Асаин Байханов проверил ход запуска отопительного сезона в Экибастузе.
Запущены в работу 4 реконструированные тепловые магистрали. Сейчас на местах ведется благоустройство: восстанавливают плодородный слой грунта и асфальтовое покрытие. Завершить работы должны до 25 октября. Из 690 многоэтажных жилых домов теплоснабжение запущено в 615 домов. Из оставшихся домов сегодня до конца дня планируется подключить 60 домов и 15 домов подключат 14-15 октября. Горячее водоснабжение обеспечивается в 601 многоэтажном доме", - проинформировали в региональном акимате.
Отмечается, что также поэтапно подключают к теплу дома частного сектора. К сегодняшнему дню подключены 3870 частных домов (68%).
Из 90 соцобъектов Экибастуза к теплоснабжению подключены 85, еще 5 объектов подключат сегодня до конца дня.
Аким области побывал на участке строительства нового резервного техводовода, где проверил ход проводимых работ. До конца октября подрядчик планирует уложить 6 из запланированных 12 км новых сетей. К сегодняшнему дню уложены уже 3 км. Завершат строительство в декабре.
Асаин Байханов отметил, что запуск теплоснабжения в Экибастузе на его особом контроле, и поручил всем коммунальным службам активизировать все ресурсы, обеспечив прохождение отопительного сезона в штатном режиме.
Ранее вице-министр энергетики Жандос Нурмаганбетов в ходе брифинга рассказал, в каких регионах возможен дефицит тепла.
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Казахстан столкнулся с систематическим дефицитом электроэнергии. При этом уже сейчас наблюдается сокращение имеющихся резервов мощности. Кроме того, в стране сложилась недопустимо высокая степень износа энергооборудования. Аварии оставляют без электричества целые города. По мнению экспертов, спасением от энергодефицита на долгие годы может стать строительство АЭС. Как Вы относитесь к данной инициативе?