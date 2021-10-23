МВД предупреждает водителей об ухудшении погоды

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НУР-СУЛТАН. 22 ОКТЯБРЯ - В ближайшие дни на территории республики ожидается похолодание, а также усиление ветра, на дорогах возможна гололедица, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Предупреждение об ухудшении метеоусловий направлено руководителям территориальных подразделений полиции, сообщает Polisia.kz.
Для безопасности участников дорожного движения МВД призывает заблаговременно планировать дальние поездки на автотранспорте с учетом погодных условий. Обращать внимание на сообщения службы спасения, при ухудшении погоды ограничить выезд за пределы населенных пунктов, при необходимости пользуясь альтернативным видом транспорта.
С наступлением осеннее-зимнего периода вождение становится более опасным, в это время года важно быть предельно внимательным и осторожным. Необходимо соблюдать безопасную дистанцию между автомобилями, которая поможет избежать аварии в случае неожиданного изменения ситуации на дороге", - напомнили в ведомстве.
Напомним, в большинстве регионов Казахстана объявлено штормовое предупреждение.
Погода на выходных обещает быть по-осеннему переменчивой: на большую часть территории Казахстана начнут поступать теплые воздушные массы из районов Ирана, которые обусловят постепенное повышение температуры воздуха. При этом на западные регионы Казахстана будет оказывать влияние ложбина северного циклона, вызывая понижение температуры воздуха.