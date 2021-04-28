На дорогах Алматы устранили около 3 тысяч ям

С начала апреля с наступлением благоприятных погодных условий в Алматы устранено 2936 дорожных дефектов (ям, выбоин, просадок) на 459 улицах, в том числе на 96 магистральных улицах и 363 улицах районного значения. Общая площадь отремонтированного полотна составила 56 729 квадратных метров. В ходе проведенных работ поднято 656 люков и решеток, проведена рихтовка и выправление 1370 погонных метров бордюрных камней.
Всего планируется отремонтировать более 250 тыс. квадратных метров асфальтобетонного покрытия, 40 остановочных карманов и площадок.
Ежедневно для выполнения работ по текущему ремонту задействованы более 400 рабочих и 155 единиц спецтехники.
План дорожных работ на 27 апреля:
Алатауский район: ТР Кудерина - Рыскулова, улица Монке би.
Жетысуский район: микрорайон Айнабулак, улицы Есим хана и Казыбаева.
Ауэзовский район: 2-й микрорайон, улицы Садовникова, Пятницкого, Щепкина.
Наурызбайский район: улицы Акбата, Сагдиева, Елибаева, Смайылова.
Алмалинский район: улицы Дуйсенова, Карьерная.
Медеуский район: Уалиханова. Тулебаева, Игишева.
Турксибский район: Баймагамбетова, Айтыкова, микрорайон Жас Канат.
Бостандыкский район: улицы Кожакеева, Мустафина, Биокомбинатская, микрорайон Коктем.
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