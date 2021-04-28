На дорогах Алматы устранили около 3 тысяч ям

АЛМАТЫ. 27 АПРЕЛЯ - В Алматы отремонтировали 57 тысяч квадратных метров дорожного полотна, на 460 улицах устранили порядка 3 тысяч ям, передает KAZAKHSTAN TODAY.

С начала апреля с наступлением благоприятных погодных условий в Алматы устранено 2936 дорожных дефектов (ям, выбоин, просадок) на 459 улицах, в том числе на 96 магистральных улицах и 363 улицах районного значения. Общая площадь отремонтированного полотна составила 56 729 квадратных метров. В ходе проведенных работ поднято 656 люков и решеток, проведена рихтовка и выправление 1370 погонных метров бордюрных камней.

Всего планируется отремонтировать более 250 тыс. квадратных метров асфальтобетонного покрытия, 40 остановочных карманов и площадок.

Ежедневно для выполнения работ по текущему ремонту задействованы более 400 рабочих и 155 единиц спецтехники.

План дорожных работ на 27 апреля:

Алатауский район: ТР Кудерина - Рыскулова, улица Монке би.

Жетысуский район: микрорайон Айнабулак, улицы Есим хана и Казыбаева.

Ауэзовский район: 2-й микрорайон, улицы Садовникова, Пятницкого, Щепкина.

Наурызбайский район: улицы Акбата, Сагдиева, Елибаева, Смайылова.

Алмалинский район: улицы Дуйсенова, Карьерная.

Медеуский район: Уалиханова. Тулебаева, Игишева.

Турксибский район: Баймагамбетова, Айтыкова, микрорайон Жас Канат.

Бостандыкский район: улицы Кожакеева, Мустафина, Биокомбинатская, микрорайон Коктем.

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