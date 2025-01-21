На казахстанско-китайская границе временно закроют автомобильные пункты пропуска

На сегодняшний день услуга "Выдача листа о временной нетрудоспособности" предоставляется как в электронной, так и в бумажной форме

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Астана. 20 января. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство здравоохранения Республики Казахстан разработало - Министерство здравоохранения Республики Казахстан разработало поправки в правила проведения экспертизы временной нетрудоспособности, а также выдачи листа или справки о временной нетрудоспособности, передает корреспондент агентства.





Как пояснили в Минздраве, работа по переводу больничных листов и справок о временной нетрудоспособности в электронный формат ведется в целях снижения использования бумажных документов.





Основной целью этих изменений является упрощение взаимодействия граждан с медицинскими учреждениями и органами власти, а также повышение удобства и доступности медицинских услуг.





В ведомстве отметили, что сегодня выдача листа о временной нетрудоспособности предоставляется как в электронной, так и в бумажной форме.