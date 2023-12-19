18.12.2023, 17:51 51066
На помощь замерзающей собаке пришли спасатели Усть-Каменогорска
В двадцатиградусный мороз хвост собаки примерз к бетонной плите
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Усть-Каменогорск. 18 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Спасатели Усть-Каменогорска пришли на помощь замерзающей собаке, которая упала на парапет возле реки.
Происшествие случилось в районе пересечения улиц Новаторов и Кабанбай батыра.
На помощь замерзающему и попавшему в экстренную ситуацию животному прибыли сотрудники оперативно-спасательного отряда ДЧС ВКО. Добравшись на лодке до бетонной плиты, где их ожидала испуганная собака, спасатели обнаружили, что ее хвост буквально примерз к плите", - рассказали в региональной службе спасения.
Спасатели доставили животное на сушу и отогрели.
Стоит отметить, что в Восточно-Казахстанской области стоит мороз до минус 20 градусов.
Во время всей спасательной операции сотрудники службы ЧС бережно и с заботой отнеслись к "мохнатому пострадавшему" и, искренне переживая, боролись за его благополучие", - говорится в сообщении.
Ранее в Риддере спасатели вытащили собаку из колодца. А в Павлодаре сотрудник УИС приютил спасенного от гибели щенка.
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19.12.2023, 10:47 7536
Сколько дней отдыха ждет казахстанцев на Новый год и Рождество
Фото: Depositphotos
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Астана. 19 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В январе в Казахстане отмечают Новый год и православное Рождество.
На Новый год официальными выходными являются 1, 2 января 2024 года, они выпадают на понедельник и вторник. Соответственно, при пятидневной рабочей неделе казахстанцы смогут отдохнуть четыре дня подряд: 30, 31 декабря 2023 года, 1 и 2 января 2024 года.
При шестидневной рабочей неделе будет три дня отдыха: 31 декабря 2023 года, 1 и 2 января 2024 года.
7 января в Казахстане отмечается Рождество. В этом году праздник выпадает на воскресенье, переноса отдыха на другой день не будет.
Всего в январе при пятидневной рабочей неделе 21 рабочий и 10 выходных дней.
19.12.2023, 09:00 12591
Камеры Sergek будут фиксировать непристегнутых и не пропускающих пешеходов водителей в Алматы
Фото: Polisia.kz
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Алматы. 19 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Интеллектуальная система общественной и дорожной безопасности Sergek будет фиксировать водителей, игнорирующих людей на пешеходных переходах. Пилотный проект стартовал в Алматы, сообщает Polisia.kz.
По данным полиции, все фиксации будут осуществляться в соответствии со статьей 600 КоАП РК "Непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения". К примеру, если автомобиль проехал после пешехода, это не считается нарушением правил дорожного движения. Однако если водитель не уступил дорогу пешеходу и не остановился, ему будет выписан штраф. Также будет зафиксировано административное правонарушение, если как пешеход, так и транспортное средство находятся в одной зоне пересечения.
Наша интеллектуальная система общественной и дорожной безопасности создана для того, чтобы не просто фиксировать нарушения ПДД, а видеть потенциально опасных водителей, предотвращая дорожно-транспортные происшествия. Поэтому мы разрабатываем все новые механизмы мониторинга возможных нарушений правил дорожного движения. Одно из новшеств - фиксация водителей, не пропускающих пешеходов. Мы надеемся, что с его внедрением пешеходы смогут спокойно пересекать дорогу, не опасаясь за свою жизнь", - отметили разработчики.
Кроме того, интеллектуальная система в пилотном режиме начнет фиксировать и такое нарушение ПДД, как непристегнутый ремень безопасности у водителя и пассажиров переднего сиденья транспортного средства.
Как показывает анализ, за 11 месяцев текущего года под колесами автомобилей погибли 556 пешеходов, из них 478 на пешеходных переходах. Повышение водительской дисциплины благоприятно сказывается на снижении числа ДТП со смертельным исходом", - сказала старший инспектор по особым поручениям Комитета административной полиции МВД РК Актоты Боранова.
18.12.2023, 13:04 59616
Износ теплосетей составляет 80 процентов - аким Актау прокомментировал ситуацию с замерзающими жителями
Фото: Depositphotos
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Актау. 18 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Аким Актау Улугбек Тналиев прокомментировал обращение жителей города, которые пожаловались на холодные батареи в домах.
В интервью агентству Lada.kz глава города рассказал, из-за чего произошла авария и когда будет проводиться ремонт изношенных теплосетей.
На магистральном трубопроводе произошла авария. Вследствие нее была нарушена циркуляция в некоторых микрорайонах. Мы подали отопление во все многоквартирные жилые дома. Есть, конечно же, нарекания от жильцов… Проблема в том, что отопление доходит до подвала, туда заходит тепло, но в некоторых домах нет циркуляции", - рассказал Тналиев.
На вопрос, почему нарушена циркуляция, аким ответил, что в некоторых теплоузлах остался воздух в системе.
Еще один фактор, что из-за похолодания подключились насосы. По линии МАЭК тепло подается всему городу. В верхних микрорайонах есть многоэтажные строения, которые доходят до 16-19 этажей, где стоят мощные тепловые насосы - именно они перетягивают всю циркуляцию. Такая ситуация не так давно наблюдалась в 27 микрорайоне. Тогда мы оперативно произвели наладку. Для этого нам пришлось проверить 19, 16, 17 микрорайоны. В ряде домов мы отключили насосы. Сделали мы это принудительно, установив пломбы. Благодаря этому мы наладили вопрос с отоплением в 27 микрорайоне. Но авария на магистральном трубопроводе вывела из колеи всю систему отопления. И сейчас мы боремся уже с последствиями аварии", - заявил глава города.
По его словам, более 400 километров тепловых сетей в городе нужно обновлять. При этом Улугбек Тналиев не считает, что отопительный сезон в Актау провален.
Подтверждений, которые указывали бы на провал отопительного сезона, нет. Всего в Актау насчитывается 97 тысяч квартир. Из них на один день под ограничение попали порядка 20 тысяч квартир. Самыми быстрыми темпами были проведены работы по восстановлению. Так получилось, что накладка тех погодных условий не позволила нам в нужной мере циркуляцию запустить. В отдельных домах 27, 12, 14, 4 микрорайонов есть сложности. Но это все поправимо", - пояснил аким.
Аким также посетовал на незаконную застройку, случаи которой участились в Актау.
Есть законодательство, которое нужно соблюдать, при этом нерадивые застройщики игнорируют законы. Практика Актау уникальная: привлекаются дольщики, разрешительных документов нет, к сетям дом не подключен, зато мы заселяем людей, а потом они атакуют акимат и требуют подключения дома к инженерным сетям. Поэтому мы говорим, до 2026 года приостановите свои незаконные и законные строительства. Мы открыто говорим, мы отопление не дадим. Мы видим, что инженерные сети, которые были заложены до независимости, свой ресурсный срок прошли. И в Экибастузе, и в Степногорске. Требуется конкретная модернизация, и, может, эти проекты должны были быть начаты давно", - заявил глава города.
Напомним, вчера замерзающие жители нескольких домов в 12-м микрорайоне Актау записали видеообращение к акиму Актау Улугбеку Тналиеву, главе Мангистауской области Нурлану Ногаеву и президенту страны Касым-Жомарту Токаеву с просьбой решить проблему с теплоснабжением в городе.
В прошлые выходные в 7 городах Казахстана: Экибастузе, Балхаше, Актау, Темиртау, Риддере, Степногорске и Жанаозене произошли аварии в системах теплоснабжения. На фоне происшествий вице-министр энергетики Жандос Нурмагамбетов собирается покинуть свой пост.
18.12.2023, 10:23 67026
Главную новогоднюю елку зажгли в Астане
Фото: акимат Астаны
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Астана. 18 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Вчера в Астане состоялась торжественная церемония зажжения главной елки столицы, сообщает сайт столичного акимата.
В мероприятии приняли участие порядка пяти тысяч человек.
По недавней традиции елка расположилась у сферы EXPO, по случаю праздника получившей новогоднюю подсветку", - сообщает Sputnik.
Здесь же, на территории EXPO, городские власти открыли самый большой каток и оформили целый ряд праздничных фотозон.
Высота новогодней елки составляет 25 метров. Украшена она световыми декоративными снежинками и узорами, игрушками, стробоскопами и гирляндами. На макушке ели использована светодиодная снежинка размером 2 метра, информирует Zakon.kz.
17.12.2023, 15:20 104736
Замерзающие жители Актау требуют решить проблему с теплоснабжением
Фото: Depositphotos
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Актау. 17 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Замерзающие жители нескольких домов в 12-м микрорайоне Актау записали видеообращение к акиму Актау Улугбеку Тналиеву, главе Мангистауской области Нурлану Ногаеву и президенту страны Касым-Жомарту Токаеву с просьбой решить проблему с теплоснабжением в городе.
Неделю назад после замены труб на месте порыва на магистральном трубопроводе наш акимат бодро отчитался, что все неисправности устранены, и на город дали тепло. Каждую ночь нам приходится пользоваться обогревателями, но так как участились случаи пожаров, мы сейчас находимся на перепутье. Включать их на полную мощность мы не можем, так как боимся возгорания. Получается, как такового тепла в квартирах у нас нет. Мы требуем, чтобы аким города Улугбек Тналиев, областной аким Нурлан Ногаев и ответственные за подачу тепла решили наше чрезвычайное положение", - цитирует lada.kz обращение жителей.
Люди просят создать комиссию. Провести ревизию на магистральных трубах, которые идут на верхние микрорайоны.
В МАЭКе официально заявили, что температура теплосети на город отпускается по прямой 96 °C, а ГКП "КЖСА" же, в свою очередь, отключили обратку, чтобы исключить порывы на основных магистралях. Значит, жизни людей поставили на кон только для того, чтобы не было аварий на старых изношенных трубопроводах, которые не ремонтировали. Хотя со стороны властей были многочисленные отчеты, что к зиме готовы. На практике оказалось, что и пальцем даже не притрагивались. Ситуация на грани фола. Впереди еще январь и февраль. Как мы будем выживать, неизвестно", - заявили они.
В свою очередь в городском отделе жилищной инспекции сообщили, что представители обслуживающих компаний провели сегодня беседу с жильцами домов №№ 31, 32, 34, 42 и 47. Чиновники рекомендовали им проверить тепловой узел домов, стояки и квартиры жильцов точечно.
После начала отопительного сезона по поручению акима города создана специальная рабочая группа. Она проводит работы по обследованию и регулировке тепловых узлов в жилых домах. До этого специальная рабочая группа, проверяющая отопление, обнаружила, что в трубопроводах в некоторых жилых домах происходит избыточное количество тепла (перегрев). Выдали замечание домам, которые поставили насос. В Актау содержанием общего имущества жилых домов занимаются 60 учреждений. Рабочая группа проводит проверку работы тепловых сетей в многоквартирных домах до окончания отопительного сезона", - сообщили в отделе жилищной инспекции.
Дополнено 17.12.2023, 16.45
Аким Актау Улугбек Тналиев проверил внутриквартирные системы теплоснабжения и тепловые узлы в подвалах жилых домов №№ 42, 47, 32, 34 в 12-м микрорайоне, сообщает пресс-служба акимата города.
Мы проводим регулировку на тепловых сетях города. Сейчас в 12-м микрорайоне посетили дома №№ 42, 47, 32. Мы увидели, что в квартирах есть тепло, а в некоторых недостаточности тепла. Здесь есть проблема с циркуляцией тепла в системе. Сейчас ведутся работы по регулированию теплоподачи. Кроме того, мы заметили, что во многих домах наши жильцы изменили внутриквартирную систему отопления. Например, некоторые жильцы вынесли батарею на балкон и отсутствуют перемычки", - заявил аким.
Кроме того, он отметил, что в случае порыва батареи внутри квартиры ответственность за него несет сам собственник.
Жители должны поддерживать связь с обслуживающей организацией, которая ответственна за содержание дома, а также в случае необходимости проводить совместную работу. Только тогда проблема будет полностью решена. Хочу донести, что вопрос тепла решается только при совместной работе. Я призываю всех жителей к спокойствию. Сейчас на многих объектах выявляются перегревы, рассматриваем данный вопрос и регулируем тепловое давление. В последнее дни проблема с отоплением возникла из-за аварии на магистральном трубопроводе. После устранения аварии необходимо провести регулировочные работы на сетях. Поэтому просим отнестись с пониманием", - добавил глава города.
Напомним, в прошлые выходные в 7 городах Казахстана: Экибастузе, Балхаше, Актау, Темиртау, Риддере, Степногорске и Жанаозене произошли аварии в системах теплоснабжения. На фоне происшествий вице-министр энергетики Жандос Нурмагамбетов собирается покинуть свой пост.
16.12.2023, 20:42 139216
Казахстан и Китай договорились о совместном строительстве автопромышленного парка в Алматы
Фото: Правительство РК
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Астана. 16 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанский автодилер "Астана Моторс" и китайская автомобилестроительная компания Chery International Co., Ltd. подписали меморандум о сотрудничестве, сообщает пресс-служба правительства Казахстана.
Документ предусматривает развитие стратегического сотрудничества между вышеуказанными предприятиями РК и КНР в области совместного строительства автопромышленного парка в индустриальной зоне Алматы", - говорится в сообщении.
Подписание меморандума произошло в рамках рабочего визита первого заместителя премьер-министра Казахстана Романа Скляра в китайский город Хэфэй.
Первый зампремьера Казахстана провел переговоры с секретарем партийного комитета провинции Аньхой Хань Цзюнем и председателем народного правительства провинции Аньхой Ван Цинсянем. В ходе переговоров стороны обсудили актуальные вопросы дальнейшего углубления торгово-экономического, инвестиционного, промышленного и культурно-гуманитарного сотрудничества между регионами Казахстана и провинцией Аньхой.
Ранее сообщалось, что Скляр и вице-премьер Госсовета КНР обсудили широкий круг межгосударственных вопросов.
16.12.2023, 19:49 140421
Гендиректор МАЭК покинул пост
Жасулан Суюнчалиев покинул пост по состоянию здоровья
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Актау. 16 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Генеральный директор ТОО "Мангистауский атомный энергетический комбинат" Жасулан Суюнчалиев покинул свой пост.
В сообщении о своем уходе с должности Жасулан Суюнчалиев поблагодарил сотрудников МАЭК и пожелал успехов организации, пишет региональное издание "Лада".
По информации издания, Жасулан Суюнчалиев покинул пост по состоянию здоровья.
Суюнчалиев возглавил МАЭК 10 декабря в 2022 году. Кто теперь будет главой компании, пока неизвестно.
В составе Мангистауского комбината находятся три электрических станции (ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и ТЭС), завод по производству дистиллята и промышленного тепловодоснабжения, ремонтный завод, цех сетей и подстанций. Кроме того, в структуру энергопредприятия входят 11 производственных участков и вспомогательных цехов для обеспечения основных технологических производств комбината.
С 21 ноября 2022 года ТОО "Мангистауский атомный энергетический комбинат - Казатомпром" передано в коммунальную собственность Мангистауской области. Было также принято решение о переименовании ТОО "МАЭК-Казатомпром" в ТОО "МАЭК".
Напомним, 11 августа в трех областях Казахстана произошло отключение электроэнергии из-за аварии на МАЭК. В связи с нахождением в аварийном ремонте энергоблока № 3 и вынужденной остановкой энергоблока № 1 ТЭС на электростанции ТОО "МАЭК" были введены частичные ограничения на потребление электрической энергии, которые позже были сняты.
Похожая авария произошла на МАЭК в начале июля. Тогда на тепловой электростанции аварийно отключился энергоблок, в связи с чем были введены ограничения промышленным предприятиям. Из-за отключения подачи электроэнергии произошла остановка Атырауского НПЗ.
Для недопущения подобных кризисных ситуаций правительство заявило, что примет ряд неотложных и системных мер. В их числе: модернизация и реконструкция ТОО "МАЭК", усиление западной энергетической зоны, обеспечение стабильного внешнего электроснабжения АНПЗ и строительство там собственного энергоисточника, соединение западной зоны с единой электроэнергетической системой Казахстана и так далее.
Касым-Жомарт Токаев поручил акиму Мангистауской области обеспечить бесперебойную работу энергетической системы региона.
16.12.2023, 17:31 139521
В столичном аэропорту сообщили причины задержки более 150 авиарейсов
Одна из причин задержки перелетов - ухудшение погодных условий
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Астана. 16 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Международном аэропорту Астаны объяснили причины задержки 152 рейсов.
С 11 по 15 декабря был запланирован 341 внутренний и международный рейс из Международного аэропорта Астаны. На этой неделе в столице установилась непогода, столбик термометра показывал -30 градусов (-44 из-за ветра). В результате 152 регулярных рейса были задержаны по разным причинам", - проинформировали в аэропорту Астаны.
Используя статистическую информацию, пресс-служба Международного аэропорта Астаны определила топ-3 причины задержки рейсов.
Во-первых, позднее прибытие самолета в Международный аэропорт Астаны. По этой причине за 5 дней было задержано 96 рейсов. То есть перед вылетом из Астаны по назначенному маршруту самолеты авиакомпаний прилетают позже предыдущего рейса, тратят некоторое время на переоборудование, уборку и заправку самолета и не успевают вылететь в назначенное время", - объяснили в пресс-службе аэропорта.
Как отметили в пресс-службе, 17 рейсов перенесены из-за длительного времени, необходимого для очистки самолета от снега или льда и обработки его противообледенительной жидкостью.
В-третьих, плохая погода. Из-за ухудшения погодных условий с 11 по 15 декабря в столичном аэропорту были задержаны 12 рейсов", - добавили в пресс-службе.
Напомним, на этой неделе в связи с крайне неблагоприятными погодными условиями акимат Астаны просил горожан и гостей столицы быть предельно внимательными и осторожными при передвижении на улицах во избежание несчастных случаев.
В связи с ухудшением погодных условий (гололед) скорость движения транспортных потоков и общественного транспорта снижена, имеются задержки автобусных маршрутов, в некоторых местах затруднен проезд для общественного транспорта.
Кроме того, в связи с закрытием трасс временно приостановлено движение всех пригородных маршрутов.
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