На трассе Нур-Султан - Щучинск ограничено движение для транспорта

Нур-Султан. 8 ноября. Kazakhstan Today - На участке трассы Нур-Султан - Щучинск ограничено движение для грузового и общественного транспорта, передает Kazakhstan Today.

"Уважаемые водители, в результате дождя на дороге образовался стекловидный гололёд, на протяжении с 124-го по 231-й километры. Более того, сопровождается сильным боковым порывистым ветром, тем самым производить подсыпку противогололедного материала не представляется возможным. В связи с этим, совместно с МПС, ЧС области было принято решение ограничить движение для грузового и общественного транспорта", - сообщили в пресс-службе компании "КазАвтоЖол".

Кроме того, по данным Комитета по ЧС, 8 ноября, с 08.50, в Акмолинской области в связи с ухудшением погодных условий (гололед) введено ограничение движения для грузового и общественного транспорта на участках автодороги республиканского значения Костанай - Аулиеколь - Сурган (232-й - 260-й километры, граница Костанайской области - поселок Сурган), автодороги Жезказган - Петропавловск (552-й - 536-й километры, поселок Сурган - поселок Бузулук), автодороги Жаксы - Есиль - Бузулук (0-й - 82-й километры, поселок Жаксы - поселок Бузулук).





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