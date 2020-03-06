Нападение на чиновника в ЗКО: замакима района сделал заявление

Уральск. 5 марта. Kazakhstan Today - После нападения на начальника ЖКХ Теректинского района Западно-Казахстанской области заместитель акима этого же района Куаныш Шарафутдин разослал в местные СМИ официальное заявление, передает Kazakhstan Today.

Обвиняемый в нападении директор ТОО "LLP BT GROUP NUR" Нурберген Хасанов ранее заявил, что конфликт с начальником отдела ЖКХ Теректинского района Асланом Даубаевым произошел у него из-за того, что замакима района Куаныш Шарафутдин "железно обещал" победу в госзакупках его компании. В своем письме Шарафутдин это заявление опроверг, пишет "Уральская неделя"

Данное обращение не соответствует действительности, и тем самым гражданин Хасанов Н. пытается обелить себя в глазах общественности. С данным видеообращением я не согласен в полном объеме. Тот конкурс, о котором говорится в данном видеобращении, проводился открытым способом на портале государственных закупок. Для участия в конкурсе все заинтересованные ТОО и ИП имели равные возможности, о чем свидетельствует и факт участия ТОО "LLP BT Group NUR". 13 января 2020 года был объявлен открытый конкурс по содержанию и текущему ремонту автомобильных дорог районного значения Теректинского района по трем направлениям. Для участия в конкурсе подали заявки 5 компаний, в том числе и ТОО "LLP BT Group NUR".

После рассмотрения заявок участников в конкурсе ТОО "LLP BT Group NUR" и еще одна компания не были допущены для дальнейшего участия в конкурсе, в связи с непредоставлением необходимых документов для конкурсной комиссии. Об этом факте ему, согласно закону, через портал государственных закупок было направлено уведомление 17 февраля 2020 года.

Также сообщаю, что я в состав конкурсной комиссии не вхожу. Победителя открытого конкурса автоматически определяет портал государственных закупок, согласно которому в данных трех конкурсах победителем оказался ИП "Спецтехника". В настоящий момент итоги конкурса находятся на обжаловании.

Гражданин Хасанов Н. порочит мои честь и достоинство, и касательно инцидента в доме Даубаева, поясняю, что я участвовал в задержании Хасанова и сам лично произвел звонок в полицию. В этой связи его обращение в СМИ может быть вызвано чувством мести.

Согласно данному его обращению, я буду добиваться справедливости и буду обращаться в соответствующие инстанции для отстаивания своих прав", - говорится в обращении заместителя акима района.

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