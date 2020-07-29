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Назначен новый глава управления здравоохранения Актюбинской области

28.07.2020, 13:46 7048
Назначен новый глава управления здравоохранения Актюбинской области
Актобе. 28 июля. Kazakhstan Today - Руководителем управления здравоохранения Актюбинской области назначен Самат Даньяров, передает Kazakhstan Today.
 
Сегодня на аппаратном совещании аким Актюбинской области Ондасын Уразалин представил нового руководителя управления здравоохранения, сообщает пресс-служба акимата.
 
Самат Даньяров, назначенный на данную должность распоряжением главы региона, является выпускником Актюбинского государственного медицинского института и Актюбинского университета имени С. Баишева. Трудовую деятельность он начал в 1985 году в Кызылординской областной больнице. В разные годы работал инспектором Кызылординской областной больницы, главным специалистом Актюбинского областного отдела здравоохранения, заместителем руководителя управления, главным врачом Актюбинской областной клинической больницы. С 2017 года возглавлял Центр семейной медицины.
 
Прежний руководитель управления здравоохранения Актюбинской области Асет Калиев занимал свой пост с 2014 года и покинул его в июне.
 

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