Назначен новый глава управления здравоохранения Актюбинской области

Актобе. 28 июля. Kazakhstan Today - Руководителем управления здравоохранения Актюбинской области назначен Самат Даньяров, передает Kazakhstan Today.

Сегодня на аппаратном совещании аким Актюбинской области Ондасын Уразалин представил нового руководителя управления здравоохранения, сообщает пресс-служба акимата.

Самат Даньяров, назначенный на данную должность распоряжением главы региона, является выпускником Актюбинского государственного медицинского института и Актюбинского университета имени С. Баишева. Трудовую деятельность он начал в 1985 году в Кызылординской областной больнице. В разные годы работал инспектором Кызылординской областной больницы, главным специалистом Актюбинского областного отдела здравоохранения, заместителем руководителя управления, главным врачом Актюбинской областной клинической больницы. С 2017 года возглавлял Центр семейной медицины.

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