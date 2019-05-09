Назначен председатель Комитета индустриального развития и промышленной безопасности МИИР РК

Приказом министра индустрии и инфраструктурного развития РК Баитов Канат Курмашевич назначен на должность председателя Комитета индустриального развития и промышленной безопасности МИИР РК, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.
До назначения Баитов был заместителем председателя Комитета индустриального развития и промышленной безопасности Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.
Ранее в ведомстве были назначены ответсекретарь, советник министра и глава Комитета автодорог.
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