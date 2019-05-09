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Назначен председатель Комитета индустриального развития и промышленной безопасности МИИР РК

08.05.2019, 14:40 6994
Назначен председатель Комитета индустриального развития и промышленной безопасности МИИР РК
Нур-Султан. 8 мая. Kazakhstan Today - Канат Баитов назначен председателем Комитета индустриального развития и промышленной безопасности Министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана, передает Kazakhstan Today.
 
Приказом министра индустрии и инфраструктурного развития РК Баитов Канат Курмашевич назначен на должность председателя Комитета индустриального развития и промышленной безопасности МИИР РК, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.
 
До назначения Баитов был заместителем председателя Комитета индустриального развития и промышленной безопасности Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.
 
Ранее в ведомстве были назначены ответсекретарьсоветник министра и глава Комитета автодорог.
 

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