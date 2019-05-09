Назначен председатель Комитета индустриального развития и промышленной безопасности МИИР РК

Нур-Султан. 8 мая. Kazakhstan Today - Канат Баитов назначен председателем Комитета индустриального развития и промышленной безопасности Министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана, передает Kazakhstan Today.

Приказом министра индустрии и инфраструктурного развития РК Баитов Канат Курмашевич назначен на должность председателя Комитета индустриального развития и промышленной безопасности МИИР РК, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.

До назначения Баитов был заместителем председателя Комитета индустриального развития и промышленной безопасности Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства