Мереке Пшембаев назначен ответсекретарем МИИР РК

Нур-Султан. 29 марта. Kazakhstan Today - Мереке Пшембаев назначен ответственным секретарём Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК, сообщила пресс-служба Акорды.



"Распоряжением главы государства Пшембаев Мереке Кудайбергенович назначен ответственным секретарем Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан", - говорится в сообщении



До назначения Пшембаев занимал должность председателя Комитета автомобильных дорог Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан.



Другим распоряжением главы государства Сагинов Замир Садыкович освобожден от должности ответственного секретаря Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.



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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства