Назначен зампред правления АО "КазЦентр ЖКХ"

Нур-Султан. 16 января. Kazakhstan Today - Заместителем председателя правления АО "КазЦентр ЖКХ" назначен член президентского молодежного кадрового резерва, передает Kazakhstan Today.
Представитель Президентского молодежного кадрового резерва Нурбек Сериков назначен на должность заместителя председателя правления АО "Казахстанский центр модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства", сообщает пресс-служба Министерства индустрии и инфраструктурного развития.
Сериков родился в 1989 году в Балхаше Карагандинской области. Окончил Карагандинский государственный университет имени Е. Букетова, Государственный аграрный университет Северного Зауралья (Тюмень) и Академию государственного управления при президенте РК.
Трудовую деятельность начал в 2012 году на посту эксперта управления по реализации программ жилищного строительства департамента жилищного строительства Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства.
С 2013 по 2018 годы работал на различных должностях управления водоснабжения и водоотведения Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию РК.
С мая 2019 года работал руководителем управления коммунального хозяйства Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.
Напомним, по поручению президента страны кандидаты, вошедшие в Президентский молодежный кадровый резерв, рассматриваются при назначении на административные и политические должности государственной службы на руководящие позиции квазигосударственного сектора.
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