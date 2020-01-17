Назначен зампред правления АО "КазЦентр ЖКХ"

Нур-Султан. 16 января. Kazakhstan Today - Заместителем председателя правления АО "КазЦентр ЖКХ" назначен член президентского молодежного кадрового резерва , передает Kazakhstan Today.

Представитель Президентского молодежного кадрового резерва Нурбек Сериков назначен на должность заместителя председателя правления АО "Казахстанский центр модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства", сообщает пресс-служба Министерства индустрии и инфраструктурного развития.

Сериков родился в 1989 году в Балхаше Карагандинской области. Окончил Карагандинский государственный университет имени Е. Букетова, Государственный аграрный университет Северного Зауралья (Тюмень) и Академию государственного управления при президенте РК.

Трудовую деятельность начал в 2012 году на посту эксперта управления по реализации программ жилищного строительства департамента жилищного строительства Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

С 2013 по 2018 годы работал на различных должностях управления водоснабжения и водоотведения Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию РК.

С мая 2019 года работал руководителем управления коммунального хозяйства Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

Напомним, по поручению президента страны кандидаты, вошедшие в Президентский молодежный кадровый резерв , рассматриваются при назначении на административные и политические должности государственной службы на руководящие позиции квазигосударственного сектора.

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